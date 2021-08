"Eu am o presimțire că Edi va lua campionatul!" Noul antrenor de la FCSB, privit cu încredere

Edi Iordănescu este noul manager de la FCSB.

Situația în care se află FCSB l-a determinat pe Gigi Becali să schimbe antrenorul, iar în locul lui Dinu Todoran a fost pus Edi Iordănescu, managerul cu care CFR a câștigat campionatul în sezonul precedent. Venirea sa e văzută cu ochi buni de Narcis Răducan, un conducător cu experiență în fotbalul românesc.

"Nu se pune problema să merg la FCSB. Nu cred că e cazul acum, au director sportiv. Nici n-am discutat chestia asta. Edi mi-a cerut sfatul, eu l-am simțit că își dorește calea asta și i-am dat un sfat prietenesc, să protejeze munca sa prin contract.

Gigi Becali a simțit că e groasă acum, a simțit că are nevoie de ajutor de specialitate. E frumos că a trecut domnul Becali peste orgoliu. Eu am o presimțire că Edi va lua campionatul. Are o platformă de performanță acolo, se va descurca Edi. Suporterii vor fi și ei aproape de echipă, toată lumea din club îl va susține", a spus Narcis Răducan, la digisport.

