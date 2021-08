EXCLUSIV | Adrian Porumboiu, fascinat de atmosfera de la Rapid - FCSB: ”O atmosferă de Europa”

Rapid s-a impus în derbyul cu FCSB.

Fostrul arbitru Adrian Porumboiu a fost fascinat de atmosfera de senzație făcută de suporterii prezenți la meci. Revenită în prima ligă după șase ani, Rapid a făcut un meci mare și a ajuns la 13 puncte din 15 posibile, în campionat.

Porumboiu crede că reușita Rapidului se datorează jucătorilor cu experiență pe care echipa i-a adus. El spune căpă Morais este un jucător fantastic, fiind în vizorul lui încă din perioada în care deținea echipa de fotbal din Vaslui.

”Nu plâng de mila nimănui, mai am și eu simple bucurii ca acestea. Am avut o bucurie când am privit victoria Rapidului. O echipă muncitoare, cu o apărarea bună. Morais e senzațional, am vrut să îl iau la Vaslui. E fotbalist, nu ați văzut cum i-a culcat pe stânga pe dreapta, mai trebuia să le dea plăpumioarele.

Acesta e fotbalul frumos. O atmosferă de Europa, cu astfel de meicuri ne poziționăm la un capitol destul de atrăgător. Astea sunt meciuri de văzut, sunt meciuri care plac spectatorilor și telespectatorilor.

Două echipe au din punctul meu suporteri care te duc pe valuri. Rapidul și Dinamo. Sunt pătimași, se vede de la distanță că susțin echipa”, a spus Adrian Porumboiu, la Ora Exactă în Sport.

