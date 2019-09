U Cluj - FCSB, in Cupa Romaniei: Prima reactie din tabara ros-albastrilor dupa tragerea la sorti

FCSB a picat cu U Cluj in optimile Cupei. Meciul se va desfasura pe Cluj Arena.

FCSB are meci tare in optimile Cupei! In calea ros-albastrilor apare U Cluj, iar meciul se va desfasura pe Cluj Arena. Narcis Raducan spune ca o sa fie o deplasare dificila, insa FCSB ia in serios Cupa, mai ales ca in Liga 1 echipa ros-albastra e la 10 puncte in urma liderului CFR.

"Meci bun. O sa fie un meci frumos. O sa fie un meci interesant. O sa avem o deplasare la Cluj, nu o sa fie usor", a spus Narcis Raducan la Digi.



Narcis Raducan: Cupa e obiectiv important pentru noi!

"E o normalitate ca si Cupa sa fie importanta. E un trofeu important pentru noi. Nu o sa se schimbe obiectivul nici cand vom ajunge in primele locuri. Pe mine m-a ajutat Dumnezeu sa castig de cateva ori acest trofeu", a mai spus Narcis.



OPTIMILE CUPEI ROMANIEI

Sanatatea Cluj - Petrolul

Foresta Suceava - Dinamo

Sepsi - Astra Giurgiu

Academica Clinceni - FC Botosani

U Cluj - FCSB

Metalul Buzau - Poli Iasi

Craiova - FC Voluntari

Hermannstadt - CS Mioveni

Partidele din optimile cupei se vor desfasura intr-o singura mansa si vor avea loc in perioada 29-31 octombrie. In caz de egalitate se va trece la cele doua reprize de prelungiri, iar daca egalitatea persista, se vor executa lovituri de departajare.