"Putem sa ii eliminam!" Se anunta un meci incins pe Cluj Arena! U Cluj NU se teme de FCSB! Prima reactie a clujenilor despre partida cu ros-albastri din Cupa

FCSB va juca impotriva celor de la U Cluj in optimile Cupei Romaniei.

U Cluj va primi vizita celor de la FCSB in optimile cupei Romaniei, iar clujenii nu se tem de formatia antrenata de Bogdan Vintila. Antrenorul "sepcilor rosii", Adrian Falub, a vorbit despre partida din Cupa Romaniei si este de parere ca echipa sa poate elimina vicecampioana Romaniei. Totusi antrenorul celor de la "U" spune ca si-ar fi dorit alt adversar si vorbeste despre programul incarcat pe care il va avea echipa sa.

"Nu este niciun meci special. De ce sa fie un meci special? Este un meci cu un adversar pe care nu ni l-am dorit. Nu ma gandesc acum la emulatie sau la faptul ca o sa vina multi oameni la meci. Noi ne gandim in primul rand la campionat si la situatia la care suntem acolo. Sigur, FCSB este unul dintre cei mai grei adversari.

Putem sa ii eliminam, doar e Cupa Romaniei, insa daca tot isi doresc atat de multe echipe sa joace cu FCSB, nu vor sa facem schimb de adversari? Asta este. O sa avem un program foarte greu in campionat. Tot in aceeasi perioada vine si restanta cu UTA Arad, o sa avem meciuri din trei in trei zile si nu prea ne convine. In primul rand, trebuie sa iesim din zona retrogradarii si va fi foarte greu sa ajungem sus", a spus Falub pentru Fanatik.