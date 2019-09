Vedeta FCSB, aproape de tragedie in apropierea stadionului Dinamo: era sa fie calcat de tramvai inaintea  meciului cu Clinceni

Un fotbalist al FCSB putea sa fie protagonistului unui incident similar cu cel in care a fost implicat Mircea Lucescu, in 2012.

Ovidiu Popescu, unul dintre cei mai importanti oameni ai FCSB in acest sezon, putea sa fie implicat intr-un accident auto cu consecinte fatale.

Pe 27 septembrie, la ora 18.00, cu doua zile inaintea meciului castigat cu Academica Clinceni (3-0), in care a fost titular si integralist, mijlocasul se afla intr-o masina de teren pe Soseaua Stefan cel Mare din Bucuresti. Automobilul era condus de o alta persoana, iar fotbalistul se afla pe locul din dreapta soferului, cand a virat pentru a intra pe strada Vasile Lascar, dar s-a oprit pe liniile de tramvai din intersectie pentru a acorda prioritate masinilor care circulau din sens invers.

Manevra s-a suprapus peste plecarea din statie a unui tramvai 10, care venea dinspre stadionul Dinamo si circula pe coridorul dintre gardurile separatoare. Acesta parasise statia si incepuse sa prinda viteza, fiind nevoit sa franeze violent si s-a oprit la doar cativa centimetri de masina in care se afla Popescu. In minutul care a urmat incidentului, vatmanul a inceput sa claxoneze si sa vocifereze in privinta manevrei imprudente a soferului masinii, fotbalistul FCSB a coborat geamul si a inceput si el sa ii reproseze acestuia ca a plecat cu viteza prea mare din statie, ambii aruncandu-si cuvinte grele, pietonii s-au oprit si ei la semafor si au privit curiosi scena, iar soferii din celelalte masini au inceput sa semnalizeze sonor ca ambuteiajul creat de masina si tramvai ingreuneaza traficul. Dupa ce a vazut ca incepuse sa fie filmat cu telefoanele, jucatorul a ridicat geamul, si-a pus mana in dreptul fetei si i-a dat zor soferului sa iasa mai repede de unghiul mort dintre tramvai si masinile care veneau din sens invers.

Ovidiu Popescu (26 ani) joaca ca mijlocas defensiv. El a mai evoluat la UTA (2013-2014) si ACS Poli Timisoara (2014-2016) si a ajuns la FCSB in iulie 2016. Pentru “ros-albastri” a jucat 83 de partide si a inscris 1 gol. Dupa accidentarile grave si tot mai dese ale lui Mihai Pintilii si Lucian Filip, Popescu a ajuns titular si a purtat chiar banderola de capitan in cateva ocazii.

MIRCEA LUCESCU, IMPLICAT INTR-UN ACCIDENT ASEMANATOR

Ovidiu Popescu a avut noroc, pentru ca intersectia soselei Stefan cel Mare si strada Vasile Lascar este una dintre cele mai complicate din Capitala si a fost protagonista a numeroase accidente auto in ultimii ani. In trecut, aici s-a rasturnat o masina, fiind chiar in situatia in care a fost mijlocasul FCSB si aparand in grupajele de stiri ale principalelor televiziuni nationale.

De asemenea, in ianuarie 2012, aflat la volanul unui autoturism de teren, Mircea Lucescu a fost implicat intr-un accident similar. El intentiona sa vireze la stanga pe bulevardul Vasile Milea, peste linia de tramvai si peste doua linii continue, in incercarea de a intra in complexul Universitatii Politehnice, unde se afla sediul firmei prietenului Constantin Anghelache, dar autoturismul sau a fost lovit in plin pe partea stanga de un tramvai. Masina antrenorului a ricosat pe sensul opus de mers si s-a oprit intr-un stalp, nu inainte de a mai lovi inca un autoturism care circula regulamentar. Lucescu a scapat cu viata, dar a avut patru coaste fracturate, sange in cavitatea toracica, contuzie pulmonara la nivelul lobului inferior drept, fiind operat si internat mai multe zile in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.