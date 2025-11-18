Alexandru Stoian (17 ani), vârful celor de la FCSB, s-a accidentat în meciul Islanda U19 - România U19 0-3, a treia partidă de calificare la Campionatul European U19.

Stoian a fost înlocuit la pauză, după ce înainte de finalul primei reprize s-a întins pe gazon în urma unui sprint. Adolescentul a primit îngrijiri din partea staffului medical și a revenit pe gazon.

Selecționerul Adrian Dulcea a hotărât să îl înlocuiască la pauză pentru a nu risca o accidentare mult mai gravă. Problema vârfului este, cel mai probabil, una musculară. Stoian va efectua teste medicale pentru un diagnostic precis.

Puștiul în care FCSB își pune speranțele a rămas cu o amintire plăcută de la Islanda U19 - România U19 0-3. A dublat avantajul României, în minutul 34, din pasa lui Mihai Toma, colegul său din tabăra campioanei României.

Stoian, printre soluțiile pentru regula U21 de la FCSB

Mihai Toma și Ionuț Cercel sunt ceilalți jucători pe care se bazează FCSB pentru regula U21, pe lângă Alexandru Stoian.

Chiar dacă nu primit multe minute în actuala stagiune, Stoian a avut câteva realizări notabile. A marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă în 12 meciuri oficiale pentru FCSB.

Patronul Gigi Becali l-a lăudat chiar pentru evoluțiile sale: „L-am văzut pe Stoian, care e fotbalist. Cred că dau lovitura cu el. Stoian are 17 ani, îl văd, are tupeu mare. Are fizic de atacant, el trebuie să fie mai curajos, e copil. Să te miști așa la înălțimea lui și la frăgezimea lui de copil e ceva. A venit aici, s-a tuns, bun-simț. Se vede pe fața lui că nu e 'bagabont'. Se debarasează ușor de adversar”.

