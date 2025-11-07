Naționala Under 19 a României, pregătită de Adrian Dulcea, va susține în perioada 9-18 noiembrie 2025 meciurile din cadrul Turneului de Calificare la Campionatul European U19 din 2026.

Programul meciurilor



Miercuri, 12 noiembrie, ora 16:00 – România – Andorra, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 16:00 – România – Finlanda, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari;

Marți, 18 noiembrie, ora 16:00 – Islanda – România, Stadion „Concordia”, Chiajna.

Aceste partide fac parte din cadrul primului tur de calificări. Primele două clasate merg mai departe în Turul de Elită, care va avea loc în primăvara lui 2026, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Țara Galilor

Lotul selecționat de Adrian Dulcea pentru Turneul de Calificare la UEFA EURO U19 2026



În lotul convocat de selecționerul Adrian Dulcea se regăsește și Alexandru Stoian, arma secretă de la campioana FCSB.

În acest sezon, tânărul atacant de 17 ani (va împlini 18 în decembrie) a reușit un gol și o pasă decisivă în Superligă, plus încă un gol în Cupa României.

Portari:

Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK), Riccardo Radu (Juventus / Italia), Mihai Răcășan (CSM Slatina);

Fundași:

Florin Gașpăr (CSM Reșița), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Andrei Racu (Padova / Italia), Eduard Cotor (SV Meppen / Germania), Rareș Fotin (Andorra / Spania), Davide Moisa (Hellas Verona / Italia), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași:

Robert Necșulescu (FCSB), Mihai Toma (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo / Italia), Alin Gera (Valencia CF / Spania), Efraim Bodo (FK Csikszereda), Robert Petculescu (FC Voluntari), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Andrei Toroc (Bologna / Italia), Raul Vereș (Las Rozas / Spania);

Atacanți:

Ștefan Chirilă (FC Cincinnati / SUA), Alexandru Stoian (FCSB).

