Nici măcar Juri Cisotti, italianul care impresiona la FCSB după transferul său de la Oțelul Galați, nu a mai fost același.

Juri Cisotti: ”Am nevoie de ritm și de meciuri!”

În prima parte a sezonului, Gigi Becali a mizat pe rotirea jucătorilor, chiar dacă i s-a spus în repetate rânduri că acest lucru aduce un deserviciu echipei. Cisotti a fost unul dintre jucătorii afectați de strategia patronului de la FCSB.

Italianul spune însă că se simte mai bine, însă are nevoie în continuare să joace din trei în trei zile pentru a da cel mai bun randament.

”Mă simt bine acum, am nevoie de ritm și de meciuri. Toți jucătorii vor să joace din 3 în 3 zile, am făcut o pregătire fizică foarte bună. La bază avem tot ce ne trebuie pentru refacere, antrenament și pregătirea meciurilor.

Mă simt bine fizic, însă cel mai important este că mă simt bine la nivel mental. Am toate condițiile aici, sunt profesionist așa că mănânc bine, mă odihnesc. Meritul este al staff-ului, pentru că mă pregătește bine în fiecare zi”, a spus Juri Cisotti pentru Sport Content.

