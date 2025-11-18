Toma, folosit în 12 meciuri ale lui FCSB din acest sezon, este una dintre variantele la care campioană apelează pentru respectarea regulii U21. Fotbalistul născut în Târgoviște a fost utilizat atât ca extremă, cât și ca fundaș lateral.

Mihai Toma visează la naționala de seniori a României



Convocat în această perioadă la România U19 pentru meciurile din preliminariile Campionatului European, Toma recunoaște că vizează o convocare cât mai rapidă la naționala U21 sau chiar la cea de seniori.



"Sper să ajung cât mai repede să fac pasul la naționala U21 sau la naționala mare. Acum, depinde doar de mine. Cred că am potențial să joc. Sper ca naționala U21 să se califice și anul ăsta la Campionatul European și să stea măcar acolo sus.



La FCSB joc unde mă pune. Nu am ce să fac. Eu vreau să joc cât mai mult, indiferent de postul pe care joc", a spus Mihai Toma, într-un interviu pentru PRO TV.



România U19 înfruntă Islanda, astăzi, de la ora 16:00, în preliminariile Campionatului European din 2026.