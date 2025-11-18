Bani aruncați pe apa sâmbetei! Așa se poate descrie, într-o singură frază, achiziționarea lui Florinel Coman (27 de ani) de către Al-Gharafa pentru 6 milioane de euro.

La 14 luni de la această afacere, cifrele românului vorbesc de la sine: 27 de meciuri, 5 goluri, 9 pase de gol. Un bilanț extrem de slab, pentru un jucător ofensiv, de la care arabii se așteptau să facă diferența pe teren. Din păcate, Coman n-a reușit niciodată să-l convingă pe portughezul Pedro Martins că merită să joace mai mult. Iar prestațiile sale, cu foarte mici excepții, au fost sub nivelul așteptărilor.

Florinel Coman va fi cedat de Al-Gharafa, în ianuarie

Pe fondul acestei situații, fostul star al FCSB-ului s-a „lipit“ de bancă, la Al-Gharafa, și a pierdut și echipa națională, după cum Sport.ro a arătat aici.

În condițiile în care Coman ocupă locul unui străin în lotul lui Pedro Martins, soarta sa a fost pecetluită deja. Potrivit unui impresar român cu legături cu fotbalul din Orientul Mijlociu, odată ce fereastra de transferuri din ianuarie se va deschide, Coman va fi cedat, în mod cert, de Al-Gharafa. Decizia e finală și se așteaptă acum doar perioada mercato de la începutul anului 2026.

S-a ajuns aici și pentru că Al-Gharafa e în lupta pentru titlu. După 9 etape, echipa e pe primul loc, la patru puncte de Al-Shamal. Având în vedere că au trecut 15 ani de la ultimul titlu cucerit de Al-Gharafa, șefii clubului nu vor să rateze șansa imensă care li s-a ivit în actuala campanie. Una în care granzii Al-Sadd și Al-Duhail au ajuns la mijlocul clasamentului.

Tocmai de aceea, Al-Gharafa și-a propus să întărească lotul actual, în iarnă. Iar Florinel Coman va fi cedat, fie sub forma de împrumut, fie printr-un transfer definitiv. A doua variantă ar fi cea optimă pentru clubul din Doha, dornic să recupereze măcar o parte din suma plătită pe Coman.

Practic, Coman va ajunge în aceeași situație ca în ianuarie 2025. Pentru că și atunci antrenorul Pedro Martins s-a debarasat de el – Coman a fost împrumutat, la Cagliari – ca să-i facă loc unui alt fotbalist străin în lot.

