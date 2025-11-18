FCSB are probleme mari de lot, dar și de joc însă, deocamdată, s-a întărit în zona staffului administrativ.

Sport.ro a anunțat aici ultimul „transfer“ al roș-albaștrilor: numirea lui Florin Cernat în funcția de director sportiv. Fostul mijlocaș a fost ales pentru această funcție de către Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație. Pentru a putea veni, la FCSB, Cernat a fost nevoit să-și încheie colaborarea cu FC Voluntari, unde a fost, de asemenea, director sportiv.

La scurt timp după ce s-a oficializat venirea sa, la FCSB, Cernat a făcut o postare emoționantă pe rețelele de socializare, în care le-a mulțumit celor de la FC Voluntari, unde a activat timp de 8 ani.

„După 8 ani petrecuți la FC Voluntari, închei un capitol extrem de important din cariera mea. A fost o perioadă de construcție, de stabilitate și de evoluție profesională, în care am avut privilegiul să lucrez alături de oameni dedicați și competenți. Le mulțumesc jucătorilor, staff-ului, colegilor și conducerii pentru încrederea oferită și pentru colaborarea constantă. Fiecare proiect, fiecare provocare și fiecare reușită au contribuit la experiența și maturitatea pe care le duc mai departe. FC Voluntari va rămâne un reper în parcursul meu profesional, un loc în care am investit energie, timp și pasiune, și de care mă despart cu respect și recunoștință. Urmează o nouă etapă, cu noi responsabilități și noi obiective, însă legătura cu Voluntari rămâne una puternică și definitivă în istoria mea profesională. Mulțumesc, FC Voluntari, pentru toți acești ani!“, a scris Cernat (45 de ani).

