VIDEO EXCLUSIV Andrea Compagno, PAUZĂ în Champions League! Revine italianul în Superligă?

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SPORT.RO
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Jeonbuk Hyundai Motors - Johor Darul Ta'zim din AFC Champions League Elite a fost transmis în direct de VOYO SPORT 1.

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AFC Champions League EliteJeonbuk Hyundai MotorsJohor Darul Ta'zimAndrea CompagnoSuperliga
Din articol

Jeonbuk Hyundai Motors - Johor Darul Ta'zim 2-0

FINAL! Sud-coreenii câștigă cu 2-0, iar Andrea Compagno a rămas pe banca de rezerve.

MIN. 46 Începe repriza secundă.

MIN. 45+2 GOL Italo din penalty, brazilianul face 2-0 la ultima fază a primei reprize.

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MIN. 22 GOL Bruno Mota, 1-0 pentru Jeonbuk, după o centrare de excepție a lui Jin-Gyu Kim.

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MIN. 1 Start de meci!

Echipa de start a lui Jeonbuk Hyundai Motors: Compagno este rezervă

Andrea Compagno, înapoi în Superliga? Ce spune italianul, cu două luni de contract rămase la Jeonbuk

Atacantul italian Andrea Compagno (30 de ani) se află la finalul contractului cu formația sud-coreeană Jeonbuk Hyundai, iar din 2027 ar putea schimba echipa.

Plecat de la FCSB în februarie 2024, Compagno a semnat cu formația chineză Tianjin Jinmen Tiger, unde a impresionat prin aportul ofensiv - 19 goluri în 29 de apariții. După doar un an, italianul a semnat în Coreea de Sud, cu Jeonbuk Hyundai.

Deși a avut un start foarte bun și în Coreea de Sud, Compagno a stat mult pe tușă, aproape 10 luni, din cauza unei accidentări la genunchi. Fotbalistul născut în Palermo s-a întors recent pe teren, iar într-un interviu acordat a anunțat că se simte mult mai bine.

"Condiția mea fizică este bună. Sunt fericit că am reușit să depășesc problemele și că primesc mai multe minute acum. Am petrecut mult timp departe de gazon din cauza accidentării, iar acum trebuie să mă readaptez. 

Jeonbuk m-a adus aici pentru a marca și este regretabil că nu am reușit să o fac", a spus Andrea Compagno, potrivit Goal.

4 meciuri oficiale a strâns Compagno în anul 2026. Sâmbătă, la 0-0 contra Daejeon Hana Citizen, italianul a prins 33 de minute pe teren.

Recent, s-a vehiculat ideea potrivit căreia Andrea Compagno ar putea reveni în campionatul României, mai ales că în ianuarie devine liber de contract. Totuși, italianul anunță că plecarea sa din Coreea de Sud nu este decisă și așteaptă o veste din partea clubului în cele două luni rămase.

"Mai am două luni de contract. Jeonbuk va decide dacă rămân aici în funcție de prestațiile pe care le voi avea în meciurile rămase. Nimic nu e decis încă. Acum trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut", a mai zis Compagno.

Campioană în sezonul trecut, Jeonbuk ocupă doar locul 5 în play-off-ul din Coreea de Sud, cu 4 etape rămase de disputat. Campioana este deja stabilită - FC Seul, care are un avans de 13 puncte față de a doua clasată Ulsan HD.

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