Starul revelației din Superliga impresionează și se pregătește de revenirea la națională: "E gata pentru următoarea convocare"

Petrolul poate fi considerată revelația acestui sezon din Superliga. Deși se află în insolvență, formația ploieșteană are rezultate mult peste așteptări, iar după 14 etape ocupă locul 4, cu 24 de puncte, peste U Cluj sau FCSB.

Alejandro Bran, gata să revină la echipa națională după ce a impresionat la Petrolul

Unul dintre jucătorii-cheie ai lui Ricardo Sousa este Alejandro Bran (25 de ani). Mjlocașul din Costa Rica a marcat și în ultima etapă, la 1-1 contra lui CFR Cluj, și a ajuns la 5 goluri și 3 pase decisive în acest sezon.

Prestațiile bune de la Petrolul l-au readus în atenția naționalei din Costa Rica. Publicația La Teja scrie că selecționerul Bryan Ruiz i-a transmis recent lui Bran să aibă continuitate în evoluții și să demonstreze pe teren că merită să revină la echipa națională.

"Cu consecvența și capacitatea sa de a marca în Europa, mijlocașul transmite un mesaj direct staff-ului tehnic al echipei naționale: este gata și are cifrele necesare pentru a lupta pentru un loc în următoarea convocare la lotul național", a scris publicația din Costa Rica.