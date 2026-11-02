Starul revelației din Superliga impresionează și se pregătește de revenirea la națională: "E gata pentru următoarea convocare"

Starul revelației din Superliga impresionează și se pregătește de revenirea la națională: &quot;E gata pentru următoarea convocare&quot; Superliga
SPORT.RO
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Petrolul poate da un nou jucător la echipa națională, după o primă parte de sezon foarte bună.

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alejandro branPetrolul PloiestiCosta Ricacarlos moraKeylor NavasBryan Ruiz
Din articol

Petrolul poate fi considerată revelația acestui sezon din Superliga. Deși se află în insolvență, formația ploieșteană are rezultate mult peste așteptări, iar după 14 etape ocupă locul 4, cu 24 de puncte, peste U Cluj sau FCSB.

Alejandro Bran, gata să revină la echipa națională după ce a impresionat la Petrolul

Unul dintre jucătorii-cheie ai lui Ricardo Sousa este Alejandro Bran (25 de ani). Mjlocașul din Costa Rica a marcat și în ultima etapă, la 1-1 contra lui CFR Cluj, și a ajuns la 5 goluri și 3 pase decisive în acest sezon.

Prestațiile bune de la Petrolul l-au readus în atenția naționalei din Costa Rica. Publicația La Teja scrie că selecționerul Bryan Ruiz i-a transmis recent lui Bran să aibă continuitate în evoluții și să demonstreze pe teren că merită să revină la echipa națională.

"Cu consecvența și capacitatea sa de a marca în Europa, mijlocașul transmite un mesaj direct staff-ului tehnic al echipei naționale: este gata și are cifrele necesare pentru a lupta pentru un loc în următoarea convocare la lotul național", a scris publicația din Costa Rica.

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Costa Rica, naționala lui Keylor Navas și Carlos Mora, va înfrunta Ecuador și Argentina

Fostul jucător de la LD Alajuelense a jucat ultima dată la echipa națională în noiembrie 2025, într-un 0-0 contra Honduras contând pentru preliminariile Cupei Mondiale. În total, Alejandro Bran are 23 de meciuri și 4 goluri pentru Costa Rica.

Clasată pe locul 54 în ierarhia FIFA, cu 4 poziții peste România, Costa Rica va juca două amicale tari în această lună, cu Ecuador (14 noiembrie) și Argentina (17 noiembrie).

Cel mai cunoscut fotbalist din lotul costarican actual este portarul Keylor Navas (39 de ani), fost la Real Madrid și PSG, în timp ce Carlos Mora (25 de ani), fundașul lateral de la Universitatea Craiova, se numără printre titularii obișnuiți ai naționalei din America Centrală.

VIDEO Claudiu Tudor, președintele de la Petrolul, intervenție la VOYO Sport Live

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