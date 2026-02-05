FCSB a învins-o joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Superligă.

Leo Grozavu, resemnat după FCSB - FC Botoșani 2-1

La finalul confruntării, antrenorul Leo Grozavu a recunoscut inferioritatea echipei sale în fața campioanei en-titre și a reclamat condițiile de la FC Botoșani.

„Un meci dificil, știam ce ne așteaptă și asta s-a întâmplat. În foarte multe momente nu am reușit să ne echilibrăm și să le facem față. Au fost și momente bune, dar prea puține. Am avut mulți jucători care au fost cu un pas în spate. Asta este, jocul greșeală așteaptă. Trebuie să fii atent mereu. Asta este, mergem înainte.

În fotbal se schimbă multe de azi pe mâine. E clar că ar fi fost nevoie și de ceva sânge proaspăt. Nu a fost să fie. Trebuie să facem o comparație cu ce a fost în ultimii ani. Botoșani a fost la retrogradare. Acum suntem într-o situație mai bună, dar trebuie să ne revenim.

FCSB putea să marcheze din situații mult mai clare. Lejeritatea cu care l-am lăsat pe Olaru să șuteze a făcut să primim gol. Una peste alta, e clar că am fost inferiori.

Grozavu: „Ne antrenăm pe un sintetic la -16 grade”

Ne agităm de pomană de multe ori. Dacă se întâmplă ceva de pe margine, cine îmi da o garanție că o să fiu ca nou?! De fiecare dată după o suspendare ești mai ponderat. La cum am arătat noi, orice meci e dificil. Nu e doar cazul nostru, ci și al altor echipe. Nu arătăm foarte, foarte rău. E clar că nu suntem echipa de la începutul campionatului.

Când vine perioada rece nu mai putem să ne antrenăm. Condițiile sunt improprii pentru a juca fotbal. E iarnă, ce să faci? Ne antrenăm pe un sintetic la -16 grade. Nu ne plângem. Facem tot ce putem ca să ne revenim. Avem meciuri mai abordabile, nu mai ușoare”, a declarat Leo Grozavu, la flash-interviu.

