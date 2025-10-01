Pe lista indisponibililor se adaugă numele lui Daniel Graovac (32 de ani), accidentat în meciul cu Oțelul Galați, scor 1-0, așa cum Sport.ro a anunțat încă de marți.



Se pare că accidentarea îl va ține departe de gazon pe fundașul transferat de la CFR Cluj pentru o perioadă de ”3-4 săptămâni”, după cum a anunțat Elias Charalambous la conferința de presă premergătoare jocului din Europa League.



Elias Charalambous: ”Graovac lipsește 3-4 săptămâni, așa a spus doctorul”



Problemele sunt și mai mari pentru Charalambous, care nu îi are la dispoziție nici pe Dawa și Cercel, accidentați, iar Chiricheș nu este pe lista UEFA. În aceste condiții, FCSB va fi nevoită să improvizeze pentru duelul european.



„Este important să câștigăm, dar și mai important să câștigăm fără gol primit. Pentru viitorul nostru, este important să câștigăm mâine. Vali Crețu se va antrena cu noi, vom vedea cum va fi după antrenament. Graovac va fi out 3-4 săptămâni, așa a spus doctorul. În rest, nu e nimic nou.



Trebuie să muncim ca o echipă, să acționăm ca o echipă, să avem un joc colectiv, să ne susținem unii pe alții și să fim concentrați pe parcursul partidei”, a spus Elias Charalambous, la conferința de presă.



Întrebat despre FCSB - Young Boys, Gigi Becali a rostit doar două cuvinte



Duelul cu Young Boys se anunță unul dificil, dar chiar și așa, Gigi Becali, patronul lui FCSB, e convins că roș-albaștrii, cu Denis Alibec și David Miculescu titulari, vor câștiga și duelul cu gruparea elvețiană.

”Trei puncte!”, a rostit Gigi Becali pentru Pro TV și Sport.ro, atunci când a fost întrebat despre meciul cu Young Boys. ”Să câștigăm meciul, ce alte așteptări să avem? Trei puncte, trei puncte, trei puncte!



Trei puncte Europa, trei puncte campionat, trei puncte!”, a adăugat milionarul din Pipera.

