Jurnaliștii de la publicația Blick au numit România "Dracula Land" și consideră meciul de la București drept "probabil ultima șansă" pentru calificarea în fazele superioare.



După un start dezastruos în grupe, 1-4 pe teren propriu cu Panathinaikos, campioana Elveției este deja cu spatele la zid. Orice alt rezultat în afara victoriei pe Arena Națională le-ar complica serios calculele, iar jurnaliștii elvețieni sunt conștienți de acest lucru.



"O victorie este obligatorie", titrează sursa citată mai sus, adăugând că o eventuală înfrângere ar avea consecințe drastice. "În cazul unei înfrângeri în «Dracula Land», ar fi necesare apoi chiar două victorii împotriva echipelor de top", au notat ziariștii de la Blick, subliniind dificultatea misiunii.



Amintiri de coșmar: 0-6 cu Steaua



Tensiunea din tabăra elvețienilor este alimentată și de trecut. Singura vizită oficială a celor de la Young Boys la București, pentru un meci cu Steaua, s-a încheiat cu o umilință istorică. În 1979, în Cupa Cupelor, "militarii" zdrobeau echipa din Berna cu un neverosimil 6-0.



Cu toate acestea, elvețienii încearcă să se agate de o amintire pozitivă de pe Arena Națională: victoria memorabilă a echipei naționale în fața Franței, campioana mondială de la acea vreme, în optimile Euro 2021.



Portarul Marvin Keller a transmis un mesaj ferm înaintea deplasării la București: "Trebuie să luăm puncte, fără discuție. Aceasta este pretenția noastră". Tonul său lasă de înțeles că un egal nu este suficient pentru echipa aflată sub comanda antrenorului Giorgio Contini, un tehnician deja contestat pentru rezultatele recente.

