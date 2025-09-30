FCSB va primi vizita lui Young Boys Berna în a doua etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida va avea loc la București, pe Arena Națională, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Întrebat despre FCSB - Young Boys, Gigi Becali a rostit doar două cuvinte



După nouă meciuri fără victorie în campionat, echipa pregătită de Elias Charalambous și-a revenit în Europa League. Campioana României a câștigat meciul cu Go Ahead Eagles din prima etapă cu 1-0, iar în Superliga a învins-o pe Oțelul Galați cu același scor.



Duelul cu Young Boys se anunță unul dificil, dar chiar și așa, Gigi Becali, patronul lui FCSB, e convins că roș-albaștrii, cu Denis Alibec și David Miculescu titulari, vor câștiga și duelul cu gruparea elvețiană.



”Trei puncte!”, a rostit Gigi Becali pentru Pro TV și Sport.ro, atunci când a fost întrebat despre meciul cu Young Boys. ”Să câștigăm meciul, ce alte așteptări să avem? Trei puncte, trei puncte, trei puncte!



Trei puncte Europa, trei puncte campionat, trei puncte!”, a adăugat milionarul din Pipera.



Ce au făcut elvețienii înainte de FCSB - Young Boys



Roș-albaștrii au câștigat cu 1-0 în fața Oțelului Galați duminică seară, în etapa #11 din sezonul regulat al SuperLigii României, grație reușitei lui Florin Tănase (penalty, 48').



Asemenea roș-albaștrilor, și Young Boys și-a câștigat meciul din etapa campionatului din Elveția. În a șaptea rundă, echipa pregătită de Giorgio Contini a învins-o cu 4-2 pe Thun.



Contrat campioanei României, Young Boys a pierdut primul duel din faza principală a competiției UEFA Europa League, 1-4 cu Panathinaikos, în timp ce FCSB a câștigat cu 1-0 în fața lui Go Ahead Eagles.



În clasamentul primului eșalon din Elveția, Young Boys se află pe locul doi cu 14 puncte. După șapte etape, clubul a bifat patru victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și o înfrângere.

