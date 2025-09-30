Daniel Graovac (32 de ani) s-a accidentat în victoria cu Oțelul, scor 1-0, și va lipsi aproximativ două săptămâni.



Fundașul bosniac a acuzat dureri musculare în minutul 32 și a cerut schimbarea, fiind înlocuit imediat de Vlad Chiricheș.



Cât va lipsi Daniel Graovac, accidentat în meciul cu Oțelul



Sursele Sport.ro susțin că este vorba despre o ruptură musculară, o leziune fibrilară de grad scăzut, care necesită cel puțin 10-14 zile de pauză.



Din explicațiile primite de la un expert în recuperare sportivă, recuperarea depinde de tratament și de modul în care răspunde organismul. În general, astfel de accidentări s-ar rezolva în jur de două săptămâni.



Gravoac ratează meciurile cu Young Boys și Craiova



Graovac ratează astfel două meciuri importante: confruntarea de joi cu Young Boys Berna, în Europa League (ora 19:45), și derby-ul cu Universitatea Craiova, programat duminică, de la ora 20:30, ambele LIVE TEXT pe Sport.ro.



Problemele sunt și mai mari pentru Charalambous, care nu îi are la dispoziție nici pe Dawa și Cercel, accidentați, iar Chiricheș nu este pe lista UEFA. În aceste condiții, FCSB va fi nevoită să improvizeze pentru duelul european.

