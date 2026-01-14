Indisponibil de o bună perioadă de timp, Joyskim Dawa (29 de ani) a revenit la antrenamentele FCSB-ului și a prins câteva minute chiar și în amicalul cu Beșiktaș (1-2), singurul disputat de campioană în cantonamentul din Antalya.



Fundașul camerunez s-a antrenat la capacitate maximă în cantonamentul din Turcia, iar Elias Charalambous se arată încântat. Se bucură să-l aibă, din nou, la dispoziție pe cel care a fost titular incontestabil în centrul defensivei FCSB-ului.



Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”



Pe de altă parte, antrenorul cipriot spune că staff-ul tehnic trebuie să îi acorde o atenție specială fundașului, având în vedere că revine în circuit după o perioadă lungă de absență.



„Dawa, mulțumesc lui Dumnezeu, a făcut toate antrenamentele cu noi, fără probleme. Suntem fericiți să-l avem înapoi. A fost o perioadă lungă indisponibil, deci trebuie să avem grijă de el și s-o luăm pas cu pas.



E o opțiune pentru defensivă, trebuie să se recupereze, dar suntem fericiți”, a spus Charalambous, la conferința de presă.



Accidentat de la finalul lunii martie, Dawa a fost, și în sezonul precedent, unul dintre cei mai importanți oameni din echipa FCSB-ului, bifând peste 30 de meciuri în campionat și cupele europene.



Și cota sa de piață rămâne la un nivel bun, chiar și după o perioadă lungă de absență. În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează la 2,5 milioane de euro.



Ce urmează pentru FCSB



Pentru FCSB urmează meciul de vineri seară cu FC Argeș în etapa cu numărul 22 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



După 21 de runde disputate în campionat, gruparea roș-albastră ocupă poziția a 9-a în clasament cu 31 de puncte. Opt victorii și șapte rezultate de egalitate a bifat FCSB, la care s-au adăugat și șase înfrângeri.

