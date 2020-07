El o sa fie ANTRENOR PRINCIPAL la FCSB! Gigi Becali a facut anuntul IN DIRECT! Cine preia banca tehnica de la Vintila 

Meciul cu Craiova ar fi putut fi ultimul meci al lui Bogdan Vintila pe banca FCSB-ului.

Gigi Becali a anuntat dupa meciul cu Botosani ca Bogdan Vintila nu va mai ramane antrenor si a inceput sa faca toate demersurile in acest sens.

Astfel, Mihai Pintilii este cel preferat de patronul FCSB pentru a prelua banca, insa nu are Licenta PRO, motiv pentru care Gigi Becali va 'improviza' in cazul in care fostul jucator al ros-albastrilor nu poate fi numit principal.

Intrebat in cadrul emisiunii 'Ora exacta in sport' despre incorporarea lui Thomas Neubert si Toni Petrea in staff-ul tehnic al FCSB-ului, Gigi Becali a raspuns sincer.

"S-ar putea sa vina astazi la club ei. Am zis ca Pintilii sa fie antrenor principal, dar daca nu se poate, o sa intre Petrea. Asa o sa fie", a spus Gigi Becali la PRO X.