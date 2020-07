Gigi Becali, cu NERVII LA PAMANT dupa infrangerea cu Craiova! Patronul FCSB il face PRAF pe 'centralul' Birsan: "Cum sa arbitrezi in halul asta?! Ii dau un leu albastru"

FCSB a pierdut in deplasarea de la Craiova iar Gigi Becali a pus tunurile pe arbitrul partidei.

Patronul ros-albastrilor a vorbit la finalul meciului, acuzand arbitrajul lui Marcel Birsan pentru penalty-urile usor acordate la Mihaila si Koljic, dar si faptul ca echipa sa nu a primit 11 metri la interventia lui Acka la Man.

"Cum poti sa castigi? Ce sa faci? Craiova n-a jucat nimic. A primit cadou 11 metri la Mihaila si la Koljic. Daca il vezi pe Birsan arbitru... Nu vreau sa mai jignesc, dar pune, ma, un arbitru bun. Ei nu-l stiu pe Birsan? Nu-l vad? Eu nu cred ca vorbeste, nu cred ca are atata stapanire ca sa fie arbitru. Nu vreau sa fac pacat, dar nu se poate! Cred ca cel care il deleaga pe Birsan se uita la istoria lui.

Si daca te uiti, vezi ca are o istorie extraordinara cu noi si la meciurile cu Craiova. Cine il deleaga vede calitatile lui de mare arbitru cu Craiova si zice «Hai sa-l punem ca e arbitru foarte bun!».

Cand vin Neubert si Petrea? Sa il intrebam pe Birsan! Sa-l facem presedintele Comisiei Centrale si presedintele Federatiei! Nu e bine asa?

Cum sa arbitrezi in halul asta? N-ai vazut bine, Birsane! Iarta-ma! Daca vezi ca trage de sort in fata ta nu dai 11 metri? Inseamna ca are mai multe... Vad sigur ca e tragere de sort. Jucatorii au jucat in nota lor, ce au jucat in ultima vreme. Vlad da in minge si dupa il loveste pe Koljic. Nu vezi ca da in minge?

Noi in Romania avem un super arbitru, Birsan! Sa-i dau un leu albastru. Bai Birsane, unde te trezesti, ma? Pe campie... Iti dai seama cine e Birsan. Cum mai poti iesi pe teren cand ai facut ce ai facut? Dai 11 metri la misto...

Probabil ca nici nu stie sa vorbeasca. Nu vezi cum alearga? Tu l-ai pune sa arbitreze? In Romania nu mai e coruptie, e prostie! L-am sunat pe Stoica si am zis «MM ai vazut pe cine a dat arbitru? Pe Birsan! Cum sa-l pui arbitru?». A inceput si el sa rada", a declarat Gigi Becali la Look Plus.

Marcel Birsan a fost la centru si in victoria Craiovei cu FCSB din octombrie 2018, prima a oltenilor in fata ros-albastrilor. Meciul s-a incheiat tot 2-1 pentru olteni.