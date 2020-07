"La cat a investit Gigi Becali, rezultatele sunt dezamagitoare! E normal sa caute vinovati!" Cum comenteaza oficialii Craiovei meciul cu FCSB

Managerul Universitatii Craiova a comentat meciul cu FCSB la Pro X.

Marcel Popescu a vorbit, pentru inceput, despre arbitraj si despre cat de importanta este implementarea VAR in Romania.

"Cred ca meritam sa fim pe primul loc, vad ca sunt discutii pro si contra. As vrea sa ma tin mai departe de acuzele care se fac, as vrea sa intervin doar in directia arbitrajului.

In toate meciurile pana se implementa VAR-ul, arbitrajul va fi contestat de echipele care pierd si care nu-si indeplinesc obiectivul. Ce pot sa spun despre meciul de duminica, eu consider ca Birsan a dat ceea ce a fost sigur ca este, iar la lucrurile la care nu era cert si nu a avut VAR-ul pentru a analiza o faza cu slow motion, nu a fost sigur si nu a dat. Asa a fost si la penalty-ul lui Koljic, unde probabil ar fi dat si cartonasul rosu daca era VAR. A mai fost si un hent in careu, dar unde a fost sigur si unde a avut sprijinul tusierului care i-a confirmat ceea ce credea, a dat.

Acuratea cu care se arbitreaza unde este VAR este indiscutabil superioara la ceea ce se vede cu ochiul liber.

El (n.r. arbitrul de tusa) a fost pozitionat pe linie, exact in zona in care a atacat Mihaila, a vazut, centralul nu a putut sa se apropie de faza, dar l-a ajutat tusierul", a declarat acesta la Pro X.

"E normal sa caute vinovati in alta parte!"

Despre faptul ca Gigi Becali a spus ca Universitatea Craiova nu arata ca o campioana, managerul oltenilor a spus ca este normal ca patronul lui FCSB sa fie suparat si sa caute vinovati in alta parte.

"Este parerea patronului FCSB-ului, nu vreau sa o interpretez. Probabil ca aprecierile pentru o echipa campioana ar fi venit daca ar fi pierdut 5-1, 4-0, dar am castigat un meci, nu are rost sa vorbim. Stiu ca este o mare dezamagire si are dreptate pentru ca la investitiile pe care le-a facut, rezultatele sunt total opuse. Aceasta dezamagire la un moment dat refuleaza si ies alte interpretari, vinovatul este in permanenta in alta parte, dar le doresc succes.

FCSB este o echipa care a aratat ca poate, ca are un lot extrem de valoros, echilibrat. Ma surprinde pozitia in clasament, stiu ca vor avea o cumpana si cred ca miercuri s-ar putea sa apara o mare surpriza pentru ca se va discuta eligibilitatea lui Vlad la meciul cu Dinamo din Cupa Romaniei, asa ca vom vedea ce se va intampla. Este un sezon dezamagitor si patronul si cei din staff au momente in care isi reproseaza propriile greseli si vad si in exterior alti factori perturbatori", a adaugat Popescu.

"Vlad putea sa fie mult mai sus!"

Managerul Universitatii Craiova a vorbit si despre cum a ajuns Vlad la FCSB si cum a evoluat portarul.

"Daca vor pierde meciul la masa verde, nu este greseala lui Vlad. Sunt sigur ca in momentul in care Vlad a plecat asa cum a plecat, si Gigi Becali a recunoscut ca l-a furat, cu toate ca transferul s-a facut amiabil, dar varsta la care a plecat, procesul de constiinta pe care si l-a facut, faptul ca s-a pus o mare presiune si mass media a mediatizat intensiv acest lucru, l-a apasat la o varsta frageda, la care nu a rezistat.

La care, atunci cand i s-a dat sansa sa intre in teren, a vrut sa arate mai mult decat a putut si a clacat. Lucrurile astea, adunate in timp, ii dau un statut de tap ispasitor, iar cariera lui este pusa sub semnul intrebarii cu toate ca ceea ce putea sa fie in fotbalul romanesc, pe un alt drum, putea sa fie mult mai sus", a conchis Marcel Popescu, la Ora exact in sport.