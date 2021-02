El este noua tinta a lui Gigi Becali din Liga 1! Ce jucator de la Craiova vrea sa mai 'fure' la FCSB 

Gigi Becali a pus ochii pe un fotbalist tanar, legitimat la Universitatea Craiova.

Patronul celor de la FCSB cauta sa investeasca in jucatori tineri, pe care sa ii poata vinde ulterior pe sume mari de bani, asa cum a facut cu Dennis Man, transferat la Parma in aceasta iarna pentru 13 milioane de euro.

Pe langa Andrei Vlad si Octavian Popescu, adusi de la Craiova, Becali a pus ochii si pe George Cimpanu, potrivit Fanatik. Fotbalistul a ajuns in echipa lui Mihai Rotaru la inceputul acestui sezon, fiind transferat de la FC Botosani pentru 500.000 de euro.

Cimpanu este considerat inlocuitorul lui Valentin Mihaila, insa a jucat destul de putin in echipa lui Corneliu Papura. Abia dupa plecarea antrenorului, fotbalistul in varsta de 20 de ani a reusit primul sau gol in tricoul oltenilor, in meciul cu Poli Iasi.

Desi nu este unul dintre jucatorii de baza ai Craiovei, Gigi Becali are sanse reduse sa obtina acceptul lui Rotaru pentru acest transfer.