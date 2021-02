Reactia LPF dupa ce Becali a criticat arbitrajul din Liga 1! "In fiecare etapa exista greseli mari! Cateodata e favorizata FCSB"

Gigi Becali a criticat recent arbitrajul din Liga 1, acuzandu-i pe centrali ca iau multe decizii impotriva celor de la FCSB.

In aceasta dimineata, secretarul general al LPF a comentat declaratiile patronului ros-albastrilor. Justin Stefan a spus ca astfel de afirmatii referitoare la arbitraj nu fac deloc bine fotbalului din Romania, insa a declarat ca a sesizat si el cateva greseli pe care centralii le-au facut in dezavantajul celor de la FCSB.

"Declaratia vine ca un efect, iar cauza este arbitrajul. Acolo vorbim despre o greseala pretinsa de cei de la FCSB. Cateodata se greseste impotriva altor echipe si e favorizata FCSB sau alta echipa.

Greselile de arbitraj genereaza astfel de declaratii, iar aceste declaratii nu pot face bine produsului. Trebuie sa vedem ce avem de facut pentru a nu mai exista astfel de declaratii.

Vorbeam cu colegii mei si cu fosti arbitri, iar parerile sunt impartite. Ieri l-am vazut pe Dinu Gheorghe, care a zis ca in fiecare an s-au facut astfel de greseli, la fel si fostii mei colegi.

Am constatat ca la fiecare etapa exista greseli mari de arbitraj si am discutat cu cei de la CCA, am discutat cu domnul Deaconu, l-am intrebat de ce se intampla greselile astea. Mi-a spus ca programul este dificil si pentru ei. E presiunea media...

Greselile sunt omenesti, nu cred ca exista rea credinta... Noi nu stim foarte multe lucruri despre ceea ce se intampla acolo, la CCA", a declarat Justin Stefan, potrivit GSP.