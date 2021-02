Becali, investitor la Steaua?! "FCSB este continuatoarea fostei sectii de fotbal a CSA!" Anuntul oficial al Asociatiei 'Salvati Steaua'

Gig Becali se afla in razboi cu Steaua din Liga 3, dar intre cele doua parti ar putea sa existe o colaborare.

Avocatul asociatiei 'Salvati Steaua', Virgil Boglea, a vorbit despre o posibila colaborare dintre echipa din Liga 3 si Gigi Becali, dupa ce Steaua va promova in Liga 2. Avocatul asociatiei a declarat ca din punct de vedere juridic se poate sa existe o colaborare, dar acest lucru nu se va intampla.

"Se poate orice juridic, se poate stinge orice litigiu pe cale amiabila, asta e clar, dar nu cred ca s-ar ajunge aici. Echipa din Liga 3 a fost infiintata in 2017, iar palmaresul ei este promovarea din Liga 4 in Liga 3 la masa verde, in sezonul trecut. Nu cred ca cineva ar fi interesat sa faca asta.



Palmaresul nu i-a fost luat FCSB-ului. Este o hotarare a Tribunalului Bucuresti care acorda palmaresul ca bun mobil incorporal catre CSA, dar CSA are mai multe sectii, printre care si cea de fotbal. Sectia de fotbal nou infiintata a fost introdusa printr-un regulament de ordine interioara in anul 2014, dupa litigiul cu marca. Aceasta nou sectie de fotbal nu are cum sa preia traditiile istorice si glorioase ale fostei sectii de fotbal care au fost preluate de SC Fotbal Club Steaua Bucuresti.

Sigur, dar nu stiu daca se va face asa ceva. In orice litigiu, indiferent de faza in care se afla, se poate tranzactiona. Asta inseamna intelegerea amiabila cu privire la termenii si conditiile de continuare a raporturilor pe viitor. La inceputul anului 2015, comandantul CSA spunea ca doreste o intelegere amiabila, recunostea ca FCSB este continuatoarea de drept si sportiv al fostei sectii de fotbal a CSA-ului.

La finalul lui decembrie 2014 CSA a dat dreptul ca la meciul respectiv sa poata fi folosita sigla Stelei, iar apoi nu s-au inteles din cauza pretentiilor prea ridicate. Noi stim ca si Mirel Radoi s-a implicat. A avut o discutie cu reprezentantii CSA in momentul in care a fost instalat pe banca tehnica a echipei si nu s-a ajuns la un acord pentru ca CSA voia 10% din venituri, iar Radoi le-a propus 10% din profit. La un acord se poate oricand", a spus avocatul Virgil Boglea, potrivit ProSport.