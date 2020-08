Gigi Becali investeste in copii! "Ce avem noi la baza nu gasesti nicaieri in Europa!" | Care este avantajul lui Toni Petrea in 'duelul' cu Dan Petrescu

Gigi Becali il alinta pe antrenorul Toni Petrea.

Patronul lui FCSB a spus ca este multumit de antrenorul pe care il are la echipa si a mentionat ca investeste in tineri fotbalisti, considerand ca are acum o academie mai puternica decat cea a lui Gica Hagi.

"Orice om poate sa imi propuna un jucator, daca poate oricine, cum sa nu poata antrenorul. M-ar incanta sa vina antrenorul sa zica 'domnul Becali, vreau jucatorul cutare'. Mi-ar lua o piatra de pe inima, ca nu eu trebuie sa ma ocup de transferuri, dar m-am saturat sa dau chix si nu mai vreau sa dau faliment.

Pe mine m-a invatat tata de mic copil, cand mergeam cu oile: 'tine picioarele sub plapuma, sa nu racesti'. Asa m-a invatat, sa ma intind cat imi este plapuma, sa nu fac temperatura. Eu nu vreau sa fac temperatura!

Eu am investit mai mult decat Gica Hagi in Academie. In Europa nu gasesti asa ceva, ce avem noi la baza. Camine pentru copii, stau acolo, mananca acolo, dorm acolo.

Eu cred ca avem antrenor de anvergura, pe Toni Petrea. E adevarat ca e diferenta intre el si Petrescu, dar sa vedem, noi echivalam cu Thomas Neubert.

Ii zic Toni Pietre pentru ca noi glumim, ii zic Toni Piatra, in loc sa ii spun Toni Petrea, am simtit nevoia sa il alint si cu voi. Dar e alintare", a declarat Gigi Becali la Pro X.