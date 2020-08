"Are minte copilareasca in fotbal!" Gigi Becali nu stie NIMIC despre ofertele lui Florinel Coman! Care ar fi planul englezilor

Gigi Becali a comentat la Pro X posibilitatea unui transfer al lui Florinel Coman in Premier League.

Patronul lui FCSB a declarat ca nu a aflat de ofertele lui Coman decat de la televizor, amintindu-si cum a facut transferul lui Chiriches in Anglia pe vremea cand era in inchisoare.

"Eu nu am vorbit cu el, de la voi am auzit de asta cu transferul lui Coman. Nu e 12 milioane de euro, 12 milioane de lire. Eu i-am zis lui Giovanni ca il dau pe 15 milioane de euro. Nu am vorbit cu Giovanni, daca v-a spus voua, ati vorbit voi cu el?

Probabil cand era, spunea tot timpul, dar ultima data mi-a zis ca nu ii mai spun lui Gigi. Imi spune cand e facuta treaba si cu asta, basta. Eu i-am dat cartea si pentru alti jucatori, pentru 2-3 saptamani, imputernicire sa negocieze in numele clubului.

Dar dupa i-am zis ca nu mai vreau atat, vreau mai mult. Stii cum e la mine. Stii cum a fost cu Giovanni cu Chiriches?

Eram la puscarie la Jilava, in celula, si il vad la televizor pe Giovanni, nu prea eram in relatii atunci si eu cerusem pe el 7 milioane, vorbisem cu Victor. Eu am zis ca nu il dau decat dupa ce jucam toate meciurile de Champions League.

Giovanni a dat un interviu si a zis ca il vrea Tottenham, dar il vrea ieri. Cu alte cuvinte, ma presa pe mine ca fie acum, fie deloc.

Eu m-am enervat si, cand esti in puscarie, ai orgolii din astea si i-am zis lui Victor sa ii spuna lui Giovanni ca nu mai costa 7 milioane, costa 10, nu il mai dau ieri, il dau doar maine. Doar ca a declarat el, am tinut-o pe 10 si am luat 10. Daca Giovanni nu dadea declaratia aia, luam 7 milioane pe Chiriches.

Eu cred ca specialistii din fotbal daca vad un jucator isi dau seama de el. Eu cred ca la Florinel ei mizeaza pe calitatile lui, cu pregatire de Premier League si cu ce mizeaza ei acolo, sa il ia si sa il vanda cu 200 de milioane. El inca nu e copt barbateste, are mintea copilareasca in ceea ce priveste fotbalul. Nu are vechime mintea lui in fotbal", a spus Gigi Becali la Ora exacta in sport.