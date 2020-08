Gigi Becali, despre LOVITURA MOMENTULUI in Liga 1! "Am vorbit cu Stanciu zilele trecute!" Patronul FCSB-ului a dat verdictul in cazul transferului

Nicolae Stanciu este dorit in Liga 1, iar Gigi Becali a vorbit personal cu el despre acest lucru.

S-a vorbit intens in ultima perioada despre o revenire a lui Stanciu in Liga 1, la CFR Cluj. Totul a luat amploare dupa ce Nelutu Varga, patronul echipei din Gruia, a anuntat dupa victoria cu Craiova ca pregateste doua transferuri importante la echipa. Nicolae Stanciu era unul dintre jucatorii la care se referea Nelutu Varga, insa Gigi Becali nu crede in posibilitatea acestui transfer.

Patronul ros-albastrilor recunoaste ca a purtat o discutie cu Stanciu in urma cu cateva zile si lasa de inteles ca transferul nu se va face.

"Parerea mea, am si vorbit cu copilul zilele trecute, asta e parerea mea parinteasca. Bai, baieti, stati cuminti. Mai ponderati-va si cu mai multa intelepciune. Daca te apuci sa il iei pe Stanciu, plus Chipciu, incepi si dai salarii. Daca ce iei pe mere, dai pe pere...ajungi pe 0", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Stanciu a avut parte de un sezon extraordinar in tricoul Slaviei Praga, reusind sa castige titlul in Cehia si sa joace in grupele Champions League. Internationalul roman este evaluat la 4.5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

4 goluri si 12 pase decisive a reusit Stanciu in cele 40 de meciuri jucate in acest sezon.