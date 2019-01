Teapa sau super lovitura pentru FCSB?! Cat de bun mai e atacantul anuntat ca achizitie bomba de Becali! Cat a marcat in ultimii 3 ani

Gigi Becali a anuntat ca va aduce un atacant. Acesta va ajunge duminica in campionatul FCSB din Spania.

Este vorba despre Ioan Hora, fotbalist care e liber de contract dupa ce s-a despartit de Akhisarspor.

Gigi Becali a spus ca este genul sau de atacant si ii va da lui Hora un contract pe un an si jumatate si un salariu de 15.000 de euro pe luna.

Ioan Hora a fost golgeterul Ligii 1 in sezonul 2015-2016, cand juca la Pandurii si a marcat 19 goluri.

Totusi, dupa plecarea din Romania, Ioan Hora nu a mai reusit sa impresioneze. In sezonul 2016-2017 a marcat 3 goluri pentru Konyaspor, iar in sezonul 2016-2017 a marcat doar 7 goluri, la Akhisarspor si Elazigspor.

In total, Hora a inscris de 10 ori de la plecarea din Romania in urma cu 3 ani. Reusitele lui Hora la echipele din strainatate au venit atat in meciurile din campionat, cat si in Cupa.

Ramane de vazut daca Ioan Hora va reusi sa revina in forma care l-a consacrat in Liga 1 sub comanda lui Mihai Teja la FCSB.