Surpriza URIASA: oferta de 3 milioane pentru Morutan! Becali viseaza la 70! Prima reactie a patronului FCSB

Concurenta uriasa l-ar putea tine pe Morutan rezerva din ce in ce mai des la FCSB.

Prima reactie a lui Gigi Becali dupa anuntul ca MOL Vidi il vrea pe Morutan:



"Nu stiu de vreo oferta pentru Morutan si oricum nu-l dau nici pentru 10 milioane de euro! Am mai mare incredere in el decat in Man!", a spus Becali pentru Gazeta Sporturilor.

Pustiului de 19 ani i s-ar fi propus sa plece imprumut la o alta echipa din Liga 1 pentru a avea meciuri cat mai multe pana la vara. Morutan n-a fost destabilizat de zvonuri. Vrea sa lupte pentru locul sau in echipa.



Conform Telekom Sport, campionatul Romaniei n-ar fi singura destinatie posibila pentru mijlocasul ofensiv. MOL Vidi a pregatit o oferta in valoare de 3 milioane de euro pentru a-l aduce!

MOL Vidi e campioana sezonului trecut in Ungaria, unde acum e pe locul 2. Vidi a fost aproape de grupele Champions League. AEK Atena a scos-o din play-off! MOL Vidi a intrat in grupele Europa League, unde a terminat pe 3, in fata lui PAOK, intr-o grupa din care mai faceau parte Chelsea si BATE Borisov.

Morutan l-a costat pe Becali 1 milion de euro. Patronul FCSB i-a pus clauza de reziliere 70 de milioane de euro!