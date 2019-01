"Am o stana. Iau si eu un casic, o pastrama!" :)) Din ce face bani Dan Nistor si ce spune de transferul la FCSB

Capitanul lui Dinamo a uitat de telenovela transferului la FCSB si spune ca e concentrat 100% la actuala sa echipa.

"Sunt jucatorul lui Dinamo, mai am contract inca doi ani si jumatate. Chiar ma gandesc sa-mi prelungesc contractul, daca ma vor mai tine picioarele si o sa mai vrea si clubul. As vrea sa-mi inchei cariera aici. Daca nu se va putea, voi merge in alta parte, cu siguranta nu la Steaua. Am ramas cu fruntea sus, n-am dat inapoi. Pacat ca a aparut accidentarea care m-a tinut destul de mult pe margine", a spus Nistor in Gazeta Sporturilor.

Nistor are viitorul asigurat datorita fotbalului. Cu banii castigati in cariera, a investit in mai multe proprietati. Printre ele, intr-o stana.

"Am cateva apartamente, o pensiune in Rucar, o stana. Am niste prieteni, unul e padurar, ne place sa ne petrecem timpul acolo. Vara trecuta ne-am dus cu bicicletele si am dormit acolo. Mancare buna, aer curat, sprit. Nu ma ridic la nivelul lui Becali, dar am si eu cateva oi pentru un casic, o pastrama, im bulz. Si-mi place sa stau in natura, fara telefon, ceea ce e din ce mai greu de reusit. La stana n-am semnal, deci imi place si mai mult locul", a dezvaluit Nistor.