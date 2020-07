EL ESTE ALESUL! Gigi Becali a anuntat cine va fi noul antrenor de la FCSB: “Vine cu Neubert!”

Soarta lui Bogdan Arges Vintila pare pecetluita, iar Becali a dezvaluit pe cine vrea din sezonul viitor.

Rezultatele foarte slabe obtinute de FCSB in play-off au dus echipa la 10 puncte in spatele liderilor din Craiova. Desi a declarat ca Vintila are tot creditul sau, Becali nu mai suporta rezultatele slabe si vrea sa scape cat mai rapid de antrenor. Desi s-a discutat despre venirea lui Reghecampf, situatia contractuala a celui care a mai antrenat FCSB de doua ori este una foarte complicat de rezolvat, asa ca Becali ia si alta optiune in calcul.

“Meme discuta cu Neubert. Vrem sa il readucem pe neamt, iar Reghe mi-a zis ca ma ajuta si el oricand. Numai ca e posibil sa vina altcineva. Despre Toni Petrea e vorba, unul dintre secunzii lui Reghe. Cred ca vine. Ori principal, ori secund, inca nu stiu. Este posibil sa vina chiar din acest sezon, dar trebuie sa isi rezolve situatia. Pe Vintila nu il dau afara de la FCSB, depinde doar de el daca vrea sa ramana la club”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.

Patronul FCSB a comentat si parcursul echipei sub conducerea lui Vintila. “Sunt dezamagit, pentru ca echipa are valoare si rezultatele nu se justifica. N-ammai pomenit sa fim la 9-10 puncte de locul doi pe final de campionat. Sunt la o varsta la care nu mai iau decizii la cald, analizez ce se intampla si vad si punctele pozitive. Am avut ghinion la Cluj, unde am jucat bine, cu Medias am fost egalati la ultima faza, la Giurgiu am condus, cu Botosani am deschis scorul. Am fost in toate meciurile cu un pas in fata adversarilor, dar la un moment dat s-a intamplat ceva. Daca bateam la Cluj, poate discutam altfel acum. Trebuie, totusi, sa vedem si aspectele bune din munca lui Vintila”, a mai declarat Becali.

Bogdan Arges Vintila a adunat 30 de meciuri pe banca FCSB-ului. Are 17 victorii, 7 remize si 6 infrangeri.

Toni Petrea are 45 de ani si este secundul lui Reghecampf inca din perioada in care acesta antrena la Chiajna, iar ca jucator a evoluat mai mult in divizia B.