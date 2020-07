Transformarea FCSB-ului l-a lasat fara replica: "E incredibil sa ajungi in halul asta! Nu credeam ca e posibil!" De ce sunt criticati ros-albastrii

FCSB a remizat in ultima etapa din playoff cu Botosani, scor 1-1.

Jocul ros-albastrilor din repriza secunda cu Botosani l-a pus serios pe ganduri pe Basarab Panduru, fostul jucator al Stelei.

Panduru a ramas socat de cat de usor a scazut FCSB din punct de vedere fizic de la meciul cu CFR Cluj, din 14 iunie.

Fostul atacant nu intelege cum s-a putut produce un asemenea declin in tabara ros-albastrilor, in decurs de doar cateva etape:

"Acum patru meciuri, FCSB joaca din primul minut pana in ultimul minut un fotbal frumos si intr-un ritm bun. Cum ajungi sa arati asa in repriza a doua, in patru etape? Deci asa ceva nu credeam ca este posibil. Nu s-a intamplat peste trei luni, peste cinci luni, se intampla peste trei meciuri. E incredibil sa ajungi in halul asta, sa joci asemenea fotbal... Mi se pare incredibil! Cum a aratat FCSB in repriza a doua trebuie sa dea de gandit, pentru ca e prea putin de la meciul cu CFR. A fost una dintre cele mai slabe reprize pe care le-am vazut", a spus Basarab Panduru despre meciul FCSB 1-1 Botosani.

FCSB este pe 4 in playoff, cu 28 de puncte. Ros-albastrii vor juca etapa viitoare in deplasare la Universitatea Craiova.