Becali viseaza la ZECI DE MILIOANE pe Man si Coman, dar el ar fi 'perla' reala a FCSB-ului! Jucatorul care ar putea prinde un super transfer: "El ar pleca primul!"

Mirel Radoi a vorbit despre jucatorii pe care Gigi Becali viseaza sa incaseze zeci de milioane de euro.

Chiar daca cele mai vehiculate nume de finantatorul de la FCSB sunt Man si Coman la capitolul transferuri in strainatate, selectionerul Romaniei considera ca Olimpiu Morutan ar putea pleca pe o suma mare de bani, daca ar juca meci de meci.

Radoi a declarat ca Morutan va fi primul jucator de la FCSB care va pleca in campionatele externe pe zeci de milioane.

De asemenea, fostul jucator al Stelei considera ca ros-albastrii trebuie sa joace din nou in grupele Europa League pentru ca jucatorii sa atraga atentia cluburilor din afara.

Cand a fost intrebat cine pleaca primul dintre Coman si Man, Mirel Radoi a raspuns Morutan.

"Daca ar juca meci de meci, Morutan. Mi-as dori sa plece amandoi, au nevoie de o noua provocare, la nivel individual au aratat tot ce se putea arata in Romania, vorbim de faze, goluri, pase, cred ca au aratat tot ce pot si au nevoie de o noua provocare. Eu am trait o perioada in care am terminat doua sezoane consecutiv pe locul doi, dar ne-am calificat în Liga Campionilor. Cu Hagi si cu Lacatus. Dupa, evoluand in Liga Campionilor, cazul lor in Europa League, atunci au fost jucatori care plecat pe sume mari si acum pot fi jucatori care pot pleca pe sume mari. Dar au nevoie cel putin de o calificare în Europe League", a declarat Mirel Radoi pentru TelekomSport.

Morutan s-a transferat la FCSB in 2017 de la Botosani. In acest sezon mijlocasul roman a jucat 26 de meciuri pentru echipa patronata de Gigi Becali. A marcat doua goluri si a oferit doua pase decisive.

