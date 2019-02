"El e masculul alfa, el i-a descoperite pe toti. N-are ce face. Sa-si vada de treaba lui!" Rednic, DEZLANTUIT dupa atacul lui Lucescu! VIDEO

Antrenorul lui Dinamo il ironizeaza pe fostul sau antrenor si spune ca Lucescu e cel care a inceput conflictul.

"Nu stiu de ce a inceput iar... Ca n-am dat eu un telefon... Cred ca multi nu l-au sunat! Il apreciez si il respect pentru ce a facut. Dar ce sa fac, sa-i fac statuie? Stim ca el e masculul alfa, ca el i-a inventat pe toti, pe Hagi, pe Boloni, pe Klein... Nu zice nimeni, e un antrenor foarte bun. A demonstrat in Est ca e foarte bun, cu buget foarte mare. Sa-si vada de echipa nationala a Turciei! Intrebati-l pe el de ce a inceput. Probabil n-are ce face! Vedeti pe unde am jucat eu si afara, si in tara. Am vreo 500 de meciuri! Vedeti si cate selectii am. Am 83! El nu stiu daca are atatea, are 70 si ceva sau chiar 70!", a spus Rednic.