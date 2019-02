DINAMO 3-0 POLI IASI | "Ei au incercat sa se scarpine invers!" Rednic crede ca Dinamo putea mai mult, dar important e rezultatul

Dinamo a invins in primul meci din 2019 in Liga 1.

Dinamo a reusit sa castige cu 3-0 confruntarea cu Poli Iasi.

Golurile lui Montini si Popa au adus victoria echipei lui Rednic. Antrenorul crede ca scorul putea fi unul mai mare, insa e multumit pentru aceasta victorie.

"Un inceput bun, o prima repriza foarte buna. Pacat ca nu am reusit sa marcam si al doilea gol in prima repriza. Nu pot decat sa ii felicit, mai ales pe jucatorii nou-veniti. Au reusit sa se integreze. Trebuie sa avem rabdare. Nu vreau sa patim ce am patit dupa meciul cu Craiova. Le-am spus si baietilor sa fie modesti, realisti.

Am urmarit meciurile lui Poli din pregatire. Le-am cerut sa recuperam mingiile de la fundasii centrali, sa nu-i lasam. Chiar imi pare rau ca in prima repriza am mai avut cateva situatii de gol, dar nu am reusit sa marcam. Dar ei au incercat sa se scarpine invers. Le-am spus ca e important sa joace pentru echipa in perioada asta, ca e important rezultatul. Nu am ce sa le reprosez.

E clar ca vom juca cu doi atacant. Baietii au fost bine organizati.

Montini poate mai mult. Randamentul lui o sa fie mai bun. Sunt sigur", a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.