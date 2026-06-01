În această perioadă, gruparea din Gruia are mai mulți antrenori pe listă, urmând să ia o decizie cu privire la acest aspect în cursul acestei săptămâni, așa cum a anunțat Iuliu Mureșan, președintele clubului.

Adrian Mutu este pe lista lui CFR Cluj

Pe lângă Toni Conceicao și Edi Iordănescu, pe lista lui CFR Cluj s-ar afla și Adrian Mutu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei U21, liber de contract de mai bine de un an, după despărțirea de Petrolul Ploiești, scrie AS.ro.

Rămâne de văzut dacă Neluțu Varga va lua decizia de a-l readuce pe Mutu în Gruia, acolo unde a mai antrenat în prima parte a anului 2024, și de unde a plecat după eșecul usturător din Cupa României cu Corvinul Hunedoara (4-0).

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare, acolo unde va fi ajutată de coeficient, astfel că va fi, cel puțin în primul tur, în urna capilor de serie.

Iuliu Mureșan: ”Avem mai multe variante”

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că oficialii clubului discută în această perioadă cu mai mulți antrenori, urmând să ia o decizie în următoarele zile.

„Suntem în discuții cu mai mulți antrenori, mai multe variante, dar nu pot să vă dau nume. Săptămâna viitoare ar trebui să decidem, până miercuri-joi, sper. Avem timp.

(n.r. - Toni Conceicao e pe listă?) Sunt vreo 4-5-6 pe listă, dar nu vă dau amănunte că nu are sens să speculăm”, a spus Iuliu Mureșan, în exclusivitate pentru Sport.ro.