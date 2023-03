Cu Mihai Pintilii, antrenorul de facto al roș-albaștrilor, suspedat pentru patru etape după ce și-a asumat rolul de antrenor al echipei fără să dețină o licență PRO, Gigi Becali a decis să aducă un antrenor străin la FCSB.

Mihai Stoica l-a propus pe Valentin Iliev (42 de ani), fost jucător al Stelei, însă SPORT.RO a aflat că Gigi Becai are pe altcineva în minte. Patronul vicecampioanei îl vrea pe portughezul Toni Conceicao, fost campion cu CFR Cluj.

Becali l-a mai vrut pe Conceicao și în 2019, însă atunci mutarea a picat după ce portughezul a avut pretenția de neacceptat de către patron de a-și face singur echipa de start.

Cu gândul mai mult la biserică și mai puțin la fotbal, Gigi Becali pare dispus acum să mai cedeze din atribuții și să-i dea frâu liber noului antrenor, care va trebui însă să facă echipă cu Mihai Pintilii, mâna sa dreaptă în vestiarul roș-albaștrilor.

Ce spunea Conceicao în 2019, după ce l-a refuzat pe Becali

„Nu cred că pot fi antrenorul lui FCSB, cu tot respectul. Am avut o întâlnire ieri cu patronul Gigi Becali, dar avem drumuri diferite, gândim diferit. Eu am drumul meu, dânsul pe al lui. Nu e supărare, nu a strigat nimeni la nimeni, ceea ce am vorbit rămâne privat, însă e o relație imposibilă acum.

Domnul Becali a fost foarte simpatic, este un om educat, am dialogat despre situația de la Steaua, doar că eu merg în stânga, dânsul în dreapta. A fost o întâlnire frumoasă, cu un om educat și interesant. Șanse? Zero!”, spunea atunci Conceicao - mai multe detalii AICI.

După ce l-a refuzat FCSB, Conceicao a preluat naționala Camerunului

Portughezul Toni Conceicao a preluat selecționata Camerunului la scurt timp după ce a refuzat FCSB.

„Antonio Conceicao Da Silva Oliveira, cunoscut sub numele de Toni Conceicao, a fost numit selectionerul Camerunului”, anunța Mouelle Kombi, minisitrul camerunez al Sportului, în 2019.

Braga B, Naval, CF Estrela, Vitoria Setubal, Trofense, Belenenses, Olhanense, Al-Faisaly, Nea Salamis și Penafiel sunt echipele din străinătate pe care le-a pregătit Toni Conceicao.