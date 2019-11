"El e antrenorul din vestiar, antrenorul din teren!" Dezvaluire SURPRIZA a lui Vintila in conferinta de azi!

Bogdan Vintila se bucura de revenirea la antrenamentele normale a unuia dintre cei mai importanti jucatori din ultimii ani.

Pintilii s-a recuperat si poate fi folosit inclusiv la Botosani, in meciul de sambata.

Vintila spune ca Pintilii e mai mult decat un lider al vestiarului. Vintila il ia in calcul in continuare, desi capitanul anuntase ca e gata sa renunte la cariera profesionista dupa accidentarile repetate si evolutiile slabe ale FCSB din startul sezonului.

"Vom vedea ce se intampla cu Pintilii in functie de cum se recupereaza. Daca poate sa duca un meci, de ce sa-l bag doar o repriza? Cat timp are contract si e jucator, ma bazez pe el ca jucator. Se comporta ca jucator al echipei. Tinand cont de experienta lui, el este antrenorul din vestiar si din teren, prin experienta si jocul lui. Asta nu se intampla in acte. Eu nu pot sa-i spun unui jucator sa se lase sau sa nu se lase de fotbal. Decizia trebuie sa fie 100% a lui. Pinti e puternic si trece peste critici, nu-i o problema pentru el", a spus Vintila.