În optimile celei mai importante competiții europene, se vor disputa niște meciuri de senzație. Probabil, cel mai interesant este Real Madrid – Manchester City, partidă deja devenită un clasic în Champions League.

Supercomputerul a calculat șansele echipelor din optimile Champions League și a dat câștigătoarea trofeului

La fel de interesante sunt însă și Atletico Madrid – Tottenham, Newcastle – Barcelona sau PSG – Chelsea.

Supercomputerul a calculat ce șanse are fiecare echipă pentru a se califica în sferturile de finală. Conform Marca, Manchester City are 64.35% șanse de a trece de Real Madrid, iar calculele indică un meci echilibrat între Atletico Madrid și Tottenham, cu un ușor avantaj pentru spanioli.

Supercomputerul anticipează că Barcelona o va învinge pe Newcastle și că Arsenal, Bayern Munchen și Liverpool vor trece cu ușurință de Bayer Leverkusen, Atalanta, respectiv Galatasaray.

Predicția supercomputerului este că Chelsea o va elimina în optimi pe PSG și că Bodo/Glimt, echipa care a eliminat Interul lui Cristi Chivu, nu va reuși să treacă de Sporting.

De altfel, supercomputerul a calculat ce echipă va deveni ”Regina Europei” la finalul sezonului, iar potrivit calculelor, Arsenal este văzută drept favorită, cu 27.40% șanse. Podiumul este completat de Bayern Munchen (14.28% șanse) și Liverpool (12.83% șanse).

  • Arsenal - 27.40%
  • Bayern Munchen - 14.28%
  • Liverpool - 12.83%
  • Manchester City - 10.79%
  • Barcelona - 7.72%
  • Chelsea - 6.86%
  • Newcastle - 4.66%
  • PSG - 4.64%
  • Real Madrid - 2.78%
  • Sporting - 2.73%
  • Atletico - 2.00%
  • Tottenham - 1.22%
  • Atalanta - 1.06%
  • Bayer Leverkusen - 0.47%
  • Bodo/Glimt - 0.39%
  • Galatasaray - 0.17%