În optimile celei mai importante competiții europene, se vor disputa niște meciuri de senzație. Probabil, cel mai interesant este Real Madrid – Manchester City, partidă deja devenită un clasic în Champions League.

Supercomputerul a calculat șansele echipelor din optimile Champions League și a dat câștigătoarea trofeului

La fel de interesante sunt însă și Atletico Madrid – Tottenham, Newcastle – Barcelona sau PSG – Chelsea.

Supercomputerul a calculat ce șanse are fiecare echipă pentru a se califica în sferturile de finală. Conform Marca, Manchester City are 64.35% șanse de a trece de Real Madrid, iar calculele indică un meci echilibrat între Atletico Madrid și Tottenham, cu un ușor avantaj pentru spanioli.

Supercomputerul anticipează că Barcelona o va învinge pe Newcastle și că Arsenal, Bayern Munchen și Liverpool vor trece cu ușurință de Bayer Leverkusen, Atalanta, respectiv Galatasaray.

Predicția supercomputerului este că Chelsea o va elimina în optimi pe PSG și că Bodo/Glimt, echipa care a eliminat Interul lui Cristi Chivu, nu va reuși să treacă de Sporting.

De altfel, supercomputerul a calculat ce echipă va deveni ”Regina Europei” la finalul sezonului, iar potrivit calculelor, Arsenal este văzută drept favorită, cu 27.40% șanse. Podiumul este completat de Bayern Munchen (14.28% șanse) și Liverpool (12.83% șanse).