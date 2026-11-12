Moderatorul Andrei Grecu îi va avea în studio pe Cristi Pulhac și Robert Niță, alături de care va dezbate cele mai importante subiecte din fotbalul românesc și internațional.

Printre temele emisiunii se numără ultimele evenimente din Premier League și Ligue 1, două competiții transmise în exclusivitate în România pe VOYO, dar și partidele programate în această seară în UEFA Nations League.

Cristi Pulhac și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Nici echipa națională a României nu va lipsi de pe agenda discuțiilor. Tricolorii se pregătesc pentru ultimele confruntări din grupa Ligii Națiunilor, iar evoluțiile reprezentativei vor fi analizate în studio.

VOYO SPORT LIVE este formatul dedicat iubitorilor sportului, cu analize, dezbateri și invitați din lumea fotbalului. Noua ediție începe la ora 16:00 și poate fi urmărită pe VOYO și VOYO SPORT 1.