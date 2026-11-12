Potrivit informațiilor publicate de AS, gruparea de pe Santiago Bernabeu estimează venituri de aproximativ 1,4 miliarde de euro în actualul an financiar.

Dacă prognoza se confirmă, madrilenii își vor depăși propriul record, stabilit în sezonul trecut, când au raportat încasări de 1,221 miliarde de euro.

Încasări de 1,4 MILIARDE de euro pentru real Madrid

Clubul estimează și un profit net de 14,2 milioane de euro. Bugetul urmează să fie prezentat membrilor pentru aprobare în cadrul adunării generale din 21 noiembrie.

Principalul motor al creșterii este stadionul Santiago Bernabeu. Conducerea estimează venituri de 420,1 milioane de euro din activitățile comerciale asociate arenei, a cărei modernizare a costat aproximativ 1,4 miliarde de euro.

Contractele de sponsorizare reprezintă un alt pilon important. Parteneriatele cu Adidas și Emirates vor aduce împreună 220 de milioane de euro pe sezon: 120 de milioane din partea producătorului german de echipament sportiv și 100 de milioane de la compania aeriană.