SCM ''U'' Craiova, CS Rapid Bucureşti, CS Ştiinţa Explorări Baia Mare şi CS "U" Cluj s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei României la volei masculin, după ce au obţinut victorii în manşa secundă a primului tur.

SCM ”U” Craiova - Corona Brașov 3-2 după 3-2

SCM ''U'' Craiova a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 3-2 (25-21, 27-25, 19-25, 18-25, 15-12), în Sala Sporturilor ''Ion Constantinescu'', după ce se impusese şi în prima manşă cu 3-2.

Branislav Hanusek (19 puncte), Janis Medenis (18), Gregory Gempin (16) şi Strahinja Brzakovic (16) au fost cei mai buni de la craioveni.

De la Corona s-au evidenţiat Mihai Tarţa (18), Dusan Stojsavljevic (15), Aleksandar Okolic (13) şi Ewoud Gommans (14).

Rapid - CSM București 3-1 după 3-0, Știința Explorări Baia Mare - Știința Politehnica București 3-0 după 2-3

CS Rapid Bucureşti a învins-o pe CSM Bucureşti cu 3-1 (23-25, 25-21, 25-18, 25-14), la Dobroeşti, după ce câştigase cu 3-0 în Giuleşti.

CS Ştiinţa Explorări Baia Mare a avut nevoie de ''setul de aur'' (15-13) pentru a trece de CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti, pe care a învins-o pe 3-0 (25-14, 25-12, 25-21) în Sala Polivalentă ''Lascăr Pană''.

Alin Florin Ion a fost cel mai bun de la maramureşeni, cu 20 de puncte. În prima manşă, Politehnica s-a impus cu 3-2.

”U” Cluj - Unirea Dej 3-0 după 0-3, 15-12 în ”setul de aur”

Şi CS "U" Cluj s-a calificat în sferturi după ''setul de aur'' (15-12), în urma victoriei cu 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) în faţa formaţiei CS Unirea Dej, în Sala Polivalentă ''Horia Demian''.

Maciej Madej a reuşit 32 de puncte pentru ''U''. În primul meci, Unirea Dej câştigase cu 3-0.

CS Dinamo Bucureşti, CSM Arcada Galaţi, SCM Zalău şi CSA Steaua Bucureşti erau calificate direct în sferturile de finală, precizează Agerpres.

Programul sferturilor Cupei

”🏐 CUPA ROMÂNIEI LOTERIA ROMÂNĂ

⭕ S-au stabilit ultimele patru echipe calificate în sferturile de finală și se cunoaște tabloul meciurilor din Top 8 Cupa României Loteria Română.

⭕SCM Craiova și Corona Brașov au oferit un nou spectacol de cinci seturi, la fel ca și în meciul tur, de la Brașov. Și de această dată s-au impus oltenii, reușind calificarea. Craiovenii au condus cu 2-0, dar Brașovul a egalat pe tabelă. În decisiv, jucătorii gazdă au avut nervii mai tari și s-au impus cu 15-12.

⭕ Rapid București a trecut clar și în manșa secundă de CSM București. ”Tigrii” au luat primul set, dar nu au putut apoi să facă față ritmului impus de giuleșteni.

⭕ Știința Baia Mare a reușit să întoarcă rezultatul din tur cu Știința Politehnica. Bucureștenii au mers la Baia Mare cu doar 8 jucători, fără câțiva titulari. Au cedat cu 0-3 și apoi au pierdut și setul de aur, 13-15.

⭕ Universitatea Cluj a furnizat surpriza și a eliminat pe Unirea Dej. După 0-3 în tur, universitarii s-au impus tot cu 3-0 și au câștigat și setul de aur.

⭕ Se cunosc astfel partidele din sferturi:

Steaua-Universitatea Cluj Napoca

Știința Baia Mare-Dinamo București

Arcada Galați-Rapid București

SCMU Craiova-SCM Zalău

• 25 noiembrie turul – 16 decembrie returul”, a punctat Federația Română de Volei.