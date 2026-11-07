VIDEO EXCLUSIV Ascensiunea extraordinară a lui Ricardo Pădurariu, explicată de Corvinul! Descrierea făcută de Sorin Cimpoca, la VOYO Sport Live

Ascensiunea extraordinară a lui Ricardo Pădurariu, explicată de Corvinul! Descrierea făcută de Sorin Cimpoca, la VOYO Sport Live Superliga
SPORT.RO
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Ricardo Pădurariu (19 ani) a devenit titular la FCSB din acest sezon și este noul mare pariu al lui Gigi Becali pentru un transfer în străinătate.

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Sorin CimpocaRicardo PadurariuFCSBCorvinul HunedoaraFlorin Maxim
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Format la FCSB, Pădurariu a fost trimis sub formă de împrumut la două formații din ligile inferioare, Gloria Bistrița și Corvinul Hunedoara. La echipa lui Florin Maxim a început ascensiunea sa la nivel de seniori, iar după promovarea în prima ligă s-a întors la formația bucureșteană.

Sorin Cimpoca, detalii despre ascensiunea lui Ricardo Pădurariu, după perioada petrecută la Corvinul

Pădurariu a pus stăpânire pe postul de fundaș stânga și este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători U21 din Superliga. Gigi Becali vehiculează deja sume de ordinul zecilor de milioane de euro pe care le visează în schimbul internaționalului U21.

Despre ascensiunea lui Pădurariu a vorbit la VOYO Sport Live și Sorin Cimpoca, președintele de la Corvinul. Înaintea meciului direct, oficialul hunedorenilor i-a făcut o descriere amplă fundașului stânga după perioada petrecută în Liga 2.

"Noi spunem că am avut o contribuție (n.r. la ascensiunea lui Pădurariu), la noi a jucat toate meciurile nu doar pentru că era under. Merita să joace, pentru că este foarte ambițios. La vârsta lui, are o personalitate foarte puternică, era foarte arțăgos, se lupta pentru fiecare minge, nu conta că în fața lui are adversari mai în vârstă sau de valoare. Pentru el nu conta nimic. Dădea totul pe teren, la antrenamente. 

Era acel băiat rău în sensul bun al cuvântului. Asta i-a plăcut foarte mult lui Florin Maxim, acea ambiție, acea dăruire, nu se ferea de nimic, se ducea la bătaie cu oricine, alerga foarte mult, avea o capacitate mare de efort. Cred că am contribuit și noi. FCSB îl știa foarte bine, dar cred că am pus și noi umărul la această ascensiune a lui, pentru că dacă nu evolua la noi sau juca foarte slab, probabil alta era și viziunea lui FCSB asupra lui, dar a demonstrat băiatul și chiar merită. 

Noi îl voiam în continuare dacă FCSB l-ar fi lăsat. Chiar vorbeam cu Maxim și spuneam că după atitudinea lui și după felul în care se prezenta la noi, am crezut că va avea o șansă destul de mare să joace acolo. Am avut încredere în el și îi spuneam lui Maxim că sigur va avea o șansă. I s-a dat o șansă, antrenorul de atunci a văzut în el potențial, iar băiatul a demonstrat că merită", a spus Sorin Cimpoca, la VOYO Sport Live.

FCSB - Corvinul Hunedoara se joacă diseară, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Ricardo Pădurariu nu va putea juca din cauza unei suspendări pentru cumul de cartonașe galbene.

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Gigi Becali: "Pădurariu e numărul unu! Mai tare ca Petrescu și Contra! Cu 44 de milioane îl vindem”

Gigi Becali l-a tot lăudat de-a lungul timpului pe Ricardo Pădurariu, fundașul lateral care îl ține rezervă pe Risto Radunovic, cel care până de curând părea bătut în cuie în flancul stâng al compartimentului defensiv de la FCSB.

Acum, patronul grupării roș-albastre a susținut că Pădurariu va ajunge un fotbalist extrem de bun și că va câștiga bani frumoși de pe urma lui, atunci când va sosi timpul pentru un transfer în străinătate.

”Pădurariu este numărul unu. O să vezi dacă nu iese mai tare decât Contra și Dan Petrescu. Are dexteritate mare cu mingea și vede bine jocul.

Nu mai spun de sume, dar ăsta va fi jucătorul care se va vinde de 4-5 ori mai scump decât tot ce s-a vândut până acum. Dacă Man a fost 11 milioane, la Pădurariu pune 44 de milioane. Tu îți dai seama ce oameni? Cum să avem echipă națională dacă Pădurariu a jucat 10 minute la U21. O să-l ia Gică acum, o să vezi”, a spus recent Gigi Becali, la Fanatik.

La fel îl lăuda și pe Tavi Popescu în urmă cu câțiva ani, a cărui carieră, după un prim sezon fantastic făcut la FCSB, a decăzut enorm. Acum, fotbalistul e trimis sub formă de împrumut în Grecia, la Levadiakos, unde antrenor principal este Elias Charalambous.

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