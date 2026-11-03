Reprezentativa României formată din juniori născuți începând cu 1 ianuarie 2010 a câștigat luni, 2 noiembrie, și cel de-al doilea joc din prima rundă a calificărilor pentru Campionatul European.

România U17 - Cipru U17 2-0, cu goluri în minutele 90+2 și 90+4

Tricolorii pregătiți de Alexandru Ciobanu au învins cu 2-0, pe final, selecționata Ciprului, gazda mini-turneului.

Ei au beneficiat de un autogol, în minutul 90+2, în timp ce a doua reușită i-a aparținut lui David Avram, în minutul 90+4.

România, învingătoare cu 4-0 și în fața Insulelor Feroe în debutul din prima rundă a calificărilor, a câștigat grupa și va evolua, anul viitor, în runda decisivă în Liga A. Doar câștigătoarele grupelor din acea fază vor merge la turneul final găzduit de Letonia.

Echipa României folosită în victoria cu Cipru:

12. Andrei – 2. Ivan (7. Berceanu, 64), 4. Loghin-cpt., 5. Roșiu, 6. Niculescu (17. Gorgan, 73) – 13. Amarandei, 16. Argeșanu (10. Manolache, 64), 8. Pădure, 3. Drăghici (18. Mânzu, 64) – 19. Oniga (20. Matei, 46), 15. Avram. Selecționer: Alexandru Ciobanu

Rezerve neutilizate: 1. Rădulescu – 9. Pall, 11. Nastac, 14. Anghel

Lotul României Under 17 convocat de selecționerul Alexandru Ciobanu

PORTARI

Ștefan RĂDULESCU (ACS Petrolul 52), Rareș ANDREI (FCSB), Haris PAPALITSAS (Universitatea Craiova);

FUNDAȘI

Nicolas IVAN (FCSB), Vlad BERCEANU (FC Rapid 1923), David LOGHIN, Maximilian ANGHEL (ambii Universitatea Craiova), Darius ROȘIU (Viitorul Cluj), Damian DRĂGHICI (Farul Constanța), Iannis NICULESCU (Levante | Spania);

MIJLOCAȘI

Robert MÂNZU (FC Rapid 1923), Matei PĂDURE (Wolfsburg | Germania), David AMARANDEI (Sampdoria | Italia), Rareș MANOLACHE, Liviu ARGEȘANU (ambii ACS Petrolul 52), David GORGAN (Universitatea Cluj);

ATACANȚI

Victor ONIGA (AFK Csikszereda), Raul MATEI (Virtus Entella | Italia), David AVRAM (FCSB), Ștefan NASTAC (Sampdoria | Italia), Lukas PALL (Universitatea Cluj).

Info și foto: FRF