Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, crede că ”roș-albii” vor avea o campanie de transferuri ”extrem de reușită” dacă vor reuși să-l aducă la echipă pe Matei Ilie (22 de ani) de la CFR Cluj.



Fundașul central, fost internațional de tineret, a fost o soluție bună pentru regula U21 la echipa din Gruia în ultimii doi ani. Pe finalul acestei perioade de mercato, Neluțu Varga era gata să renunțe la el și a cerut 700.000 de euro.



Gabriel Glăvan: ”Dinamo s-a mișcat foarte bine”



Chiar dacă pretențiile financiare ale patronului de la CFR au ”coborât”, suma este considerată, în continuare, prea mare de oficialii lui Dinamo, care se vor reorienta.



„S-au mișcat foarte bine, l-au luat pe Cristi Mihai, încă de la început, pe Mazilu, care e senzațional... dacă reușesc să-l ia și pe Matei Ilie, e o campanie extrem de reușită. Stoinov e un jucător care un jucător aflat în anturajul naționalei mari a Israelului, deja a fost pe bancă acolo.

Practic, Dinamo, în ultimul meci de campionat, a jucat cu trei juniori în teren: Musi, Cristi Mihai și putem să-l punem și pe Stoinov. Dacă joacă și Mazilu, sunt patru.



E foarte bine ce fac, e primul an în care investesc după ce și-au revenit după promovare. Cred că lucrurile arată bine, e normal să mai fie niște transferuri nereușite sau care nu confirmă imediat, dar cred că lucrurile arată din ce în ce mai bine. Dinamo, din punct de vedere al transferurilor, s-a mișcat foarte bine. Poate cel mai bine din campionat”, a spus Gabi Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de două milioane de euro fiului lui Costel Ilie, fostul mijlocaș de la Ceahlăul Piatra Neamț, care a jucat la Dinamo în perioada 2001-2002.



Dinamo, în această perioadă de mercato



Antrenor - Zeljko Kopic (confirmat)



Veniri - Adrian Mazilu (Brighton / 450.000 de euro), Andrei Mărginean (Sassuolo / 450.000 de euro), Nikita Stoianov (Maccabi Netanya / 450.000 de euro), Cristian Mihai (UTA Arad / 350.000 de euro), Raul Opruț ((KV Kortrijk / 200.000 de euro), Danny Armstrong (Kilmarnock / gratis), Devis Epassy (Karmiotissa / gratis), Mamoudou Karamoko (Copenhaga / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), Kyriakou Charalampos (Apollon Limassol / gratis), Codruț Sandu (Rapid / gratis), Luca Bărbulescu (FC Augsburg U19 / gratis), Vadim Kiricenko (UTA Arad / gratis), Jordan Ikoko (Omonia Nicosia / gratis), Alexandru Tabuncic (Rapid / gratis), Yanis Găgeatu (CSU Craiova / gratis), Darius Gavrilă (Tunari / gratis), Mihnea Toader (CS Dinamo / gratis), Mario Din Licaciu (CFC Argeș / gratis), Gabriel Ungureanu (CSM Pașcani / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Petru Neagu (Slobozia), Valentin Dumitrache (Afumați), Alberto Soro (Chaves), Denis Oncescu (FC Argeș), David Irimia (Metaloglobus), Andrei Ionică (Afumați), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Cristian Ionescu (Blejoi), Alexandru Serafim (Rm. Vâlcea), Godwin Udosen (Afumați), Antonio Bordușanu (Poli Iași)



Plecări - Răzvan Patriche (retras din activitate), Denis Politic (FCSB / 970.000 de euro), Patrick Olsen (Horsens / 250.000 de euro), Josue Homawoo (Standard Liege / gratis), Adnan Golubovic (FC Ballkani / gratis), Hakim Abdallah (UTA Arad / gratis), Astrit Selmani (Shaanxi Union FC / gratis), Cristian Costin (Neftchi Baku / gratis), Antonio Luna (Antequera CF / gratis), Petru Neagu (contract încheiat), Andrei Mărginean (Sassuolo / împrumut expirat), David Irimia, Alexandru Irimia (Metaloglobus / împrumutați), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău / împrumutat), Alexandru Ionică, Vadym Kyrychenko, Yanis Neculai (CS Dinamo / împrumutați), Peter Maapia (Gl. Bistrița / împrumutat), Raul Rotund (Slobozia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Alexandru Serafim (D. Călărași / împrumutat), Alexandru Stoian (Șelimbăr / împrumutat)

