Malcom Edjouma a marcat unicul gol al meciului, în minutul 88. Mijlocașul i-a pasat în careu lui Octavian Popescu, care i-a retrimis cu călcâiul, iar francezul l-a învins pe Simone Scuffet cu o execuție elegantă din șase metri.

Ciprian Panait: "Răbdare și atitudine! Victoria lui FCSB contra lui CFR nu a fost o întâmplare"

Antrenorul Ciprian Panait (46 de ani), care a lucrat la Al Hilal, Al Raed sau Al Kharaitiyat, în prezent liber de contract, este de părere că atitudinea și răbdarea celor de la FCSB au fost elementele cheie ale meciului din Gruia. Tehnicianul consideră că un factor motivator pentru vicecampioană a fost și eșecul din precedenta rundă, împotriva celor de la Farul (2-3), când constănțenii au înscris de două ori în prelungiri.

"Un meci bun! Eu zic că a câștigat cine a meritat mai mult și trebuie să îl felicităm pe cel care a luat deciziile. Nu știu, indiferent cine o fi, eu zic că a fost antrenorul de pe bancă. FCSB a arătat tare bine. Mie mi-a plăcut, m-a surprins, a arătat bine din multe puncte de vedere. Au avut atitudine pe un teren foarte greu, care te așteptai să le pună probleme jucătorilor de la FCSB, având în vedere că sunt mult mai tehnici decât ce are CFR-ul, însă fotbalul actual reclamă un alt tip de jucător. Totuși, la noi în țară încă mai merge să câștigi campionate cu jucători foarte tehnici.

Nu a fost o întâmplare victoria lui FCSB. Am anticipat puțin acest reviriment după ce FCSB a pierdut meciul cu Farul. Am spus că acea victorie ori are capacitatea să-i motiveze foarte tare pentru jocul cu CFR, ori să-i îngroape de tot. Iată că, din fericire pentru ei, a reușit să îi motiveze.

Eu cred că FCSB nu s-a grăbit foarte mult să ajungă la finalizare. Asta e diferența. Când au avut mingea, au avut răbdare să găsească cele mai bune cu soluții. Pe lângă răbdare, atitudinea. După ce FCSB a pierdut etapa trecută cum a pierdut, cred că CFR a spus: 'Ee, sunt deja morți și îngropați'. Iată că a surprins această atitudine adevărată, sănătoasă, care e de remarcat. Tactic nu cred că i-a surprins în vreun fel. FCSB a câștigat foarte rapid posesia și a avut răbdare să rămână în posesie, să nu încerce cu orice preț să ajungă în fața porții. Din punctul meu de vedere, asta a făcut diferența.

Dacă vreți remarcați, din punctul meu de vedere cei de la mijloc. Au avut capacitatea tehnică să mențină FCSB în posesie, cel puțin în prima repriză. Mie mi-a plăcut foarte mult la mijloc. Ei continuă să aibă jucători tineri și foarte talentați, care pot face oricând diferența. Aseară l-am văzut pe Cordea, la un moment dat l-a faultat pe Burcă, dar a avut o execuție fantastică, de pe loc, era gol dacă nu se fluiera. Aici îți dai seama de calitate unui jucător", a spus Ciprian Panait, pentru Sport.ro.

După victoria din Gruia, FCSB se menține pe locul 4 în Liga 1, cu 44 de puncte, la șase lungimi în spatele liderului CFR Cluj.

Între CFR Cluj și FCSB se află acum Farul Constanța (48 de puncte, un meci mai puțin) și Rapid (45 de puncte).