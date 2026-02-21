Reprezentanții forului conducător au transmis pentru PRO TV (SPORT.RO) că la stadion se fac deja eforturi uriașe pentru ca meciul să se poată disputa. În cazul în care ninsoarea puternică va continua să pună probleme, startul partidei va fi întârziat cu o oră. Dacă nici după acest interval terenul nu va fi practicabil, jocul va fi reprogramat a doua zi, la o oră care urmează să fie stabilită ulterior. O amânare pe termen mai lung este imposibilă, deoarece la jumătatea săptămânii viitoare sunt programate partide din Cupa României.

Totodată, sursele au explicat clar că acoperișul Arenei Naționale nu se poate trage pe timp de ninsoare, sistemul funcționând exclusiv la ploaie. Decizia finală îi va aparține arbitrului partidei, care va analiza situația la fața locului și va hotărî de la caz la caz.

Cifrele unui derby de tradiție

Cele două mari rivale se întâlnesc astăzi, 21 februarie, de la ora 20:30. Istoria confruntărilor directe din prima ligă cuprinde 120 de partide, bucureștenii din Ștefan cel Mare impunându-se de 50 de ori, în timp ce giuleștenii au bifat 42 de succese, iar 28 de meciuri s-au terminat la egalitate. Cea mai recentă dispută a avut loc în toamna anului 2025, pe 19 octombrie, când trupa de lângă Podul Grant a câștigat cu 2-0. Ultima victorie obținută de Dinamo datează din aprilie 2015 (scor 2-0).

În actualul sezon, Dinamo domină la capitolul posesie cele 27 de runde disputate până acum, cu o medie de 59,6%, și excelează pe final de meci, având 12 reușite după minutul 75. În schimb, Rapid este cea mai periculoasă grupare din SuperLiga în prima jumătate de oră, perioadă în care a marcat deja de 15 ori. În plus, ambele echipe împart supremația la golurile înscrise în urma unor cornere, având câte șase astfel de reușite. Pe teren propriu în ediția curentă, giuleștenii au strâns șapte victorii, trei remize și trei înfrângeri.