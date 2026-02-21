Victor Osimhen a plecat în septembrie 2024 de la Napoli sub formă de împrumut la Galatasaray, iar, în vara anului următor, nigerianul a fost transferat definitiv de gruparea CimBom pentru 75 de milioane de euro.

Victor Osimhen: ”Napoli m-a tratat ca pe un câine!”

La câteva luni după ce a fost cumpărat definitiv de Galtasaray, Osimhen a rupt tăcerea în legătură cu motivul pentru care a plecat de la gruparea napoletană.

Atacantul a mărturisit că totul a plecat de la penalty-ul ratat de el într-un meci cu Bologna. După acea partidă, Napoli a publicat un videoclip controversat în care își ridiculiza propriul star.

După acel gest făcut de Napoli, dar și după anumite scandări rasiste venite din partea propriilor fani, Osimhen a decis să plece. Despărțirea de Napoli nu a fost însă ușoară, iar atacantul susține că a fost tratat ”ca un câine” de italieni, care au încercat să îi pună bețe în roate.

”Îmi pare rău pentru fani, pentru că nu am vorbit niciodată despre ce s-a întâmplat. Unii dintre ei au venit la mine acasă ca să ceară explicații. Le-am spus să se pună în locul meu. După ce Napoli a postat acel videoclip pe TikTok, ceva s-a rupt.

Oricine poate rata un penalty și oricine poate fi ironizat pentru asta. Napoli a făcut-o doar în cazul meu și, pe deasupra, cu anumite insinuări. Am fost victima unor insulte rasiste și atunci am luat decizia. Am vrut să plec. Am șters de pe Instagram fotografiile cu mine purtând tricoul lui Napoli, iar ei au profitat de asta pentru a întoarce fanii împotriva mea.

Nimeni nu și-a cerut scuze public pentru ce s-a întâmplat. După acel videoclip devenit celebru, Edoardo De Laurentiis m-a sunat de mai multe ori. Atât. Între timp, circulau zvonuri că am ajuns târziu la antrenament și că m-am certat cu colegii. Sunt minciuni. Îmi pare rău pentru fani, dar îi înțeleg și îi admir: susțin clubul, indiferent de situație. Pentru ei, Napoli este mai presus de orice.

Aveam un acord verbal potrivit căruia puteam pleca în vara următoare, dar angajamentul nu a fost respectat pe deplin de cealaltă parte. M-au tratat ca pe un câine. ’Du-te aici, du-te acolo, fă asta, fă cealaltă.’ Am muncit atât de mult ca să-mi construiesc cariera și nu puteam accepta un asemenea tratament. Nu sunt o marionetă”, a spus Osimhen, conform Goal.