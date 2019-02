Gaz Metan 1-1 Astra | "Am facut o repriza slaba, anemica" Costel Enache, dezamagit de atitudinea elevilor sai: "Nu am fost la nivelul nostru"

Astra a facut egal 1-1 cu Gaz Metan, in deplasare, la Medias.

Daca Chamed a deschis scorul in minutele de prelungire ale primei reprize, Butean a reusit sa egaleze in repriza secunda, iar acestea au ramas singurele goluri ale partidei.

Costel Enache, antrenorul celor de la Astra s-a declarat suparat pe jocul pe care elevii sai l-au aratat in prima repriza. Enache si-a adus aminte de partida cu Botosani, din tur.

"Chiar am simtit pe final de joc, mi-a revenit in memorie partida cu cei de la Botosani. Sunt in continuare suparat pe prima repriza, am facut o repriza slaba, anemica, fara atitudine. Pot sa spun dupa meci ca am jucatori cu valoare, cu caracter. Supararea a fost alinata dupa pauza.

Cea mai mare suparare e ca nu am aratat uniti in prima repriza. E un inceput mai greoi, dar asa sunt toate inceputurile. E bine ca nu am pierdut jocul. Vreau sa ii felicit ca nu au cedat, au crezut in sansa lor", a spus Costel Enache la finalul partidei.

Acesta a declarat ca la pauza nu a stiut ce sa le spuna jucatorilor, pentru ca acestia nu au fost la nivelul asteptat din niciun punct de vedere. Totusi, ei au revenit si au egalat in repriza secunda.

"La pauza lucrurile erau complicate, nu am fost la nivelul nostru nici fizic, nici tactic, nici mental. Baietii mei nu au avut atitudinea potrivita", a spus antrenorul.

"Una peste alta, sunt multumit de jocul de azi, pentru ca Gaz Metan nu este orice echipa", a incheiat Enache.